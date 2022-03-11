فریاد خطیبی بر سر داور / کارت قرمز حراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ذوب آهن و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۵ جمعه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت ذوب آهن موفق شد با نتیجه چهار بر صفر پیروز شود، در ادامه حواشی این مسابقه را می‌خوانید:

سعید باقرپسند و سجاد عاشوری پیش از شروع بازی خوش و بش گرمی با خطیبی داشتند.

محمدزاده با وجود اینکه سال گذشته را در تیم ذوب آهن سپری کرد پیش از شروع بازی به سمت نیمکت این تیم نرفت.

مصطفی احمدی و سعید باقرپسند روی یک خطا با یکدیگر درگیر شدند که منجر به دریافت کارت زرد برای هر دو طرف شد.

سجاد عاشوری با خطای وحید محمدزاده دچار مصدومیت شد و با برانکارد زمین بازی را ترک کرد، البته او بعد از دقایقی به زمین بازی برگشت.

مصطفی احمدی بعد از ضربه دست از پشت به حسین شنانی با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

بعد از این اخراج رامتین سلیمان زاده با برخی از کادر تیم خودی درگیر شد.

خطیبی نیز بعد از این اخراج اعتراض شدیدی به داوری کرد.

محمد خدابنده لو در اواسط نیمه دوم به دلیل مصدومیت زمین بازی را ترک کرد.

بعد از گل دوم و سوم ذوب آهن نیمکت نشینان آلومینیوم نسبت به تصمیمات داور معترض بودند که منجر به اخراج دو نفر از نیمکت نشینان آلومینیوم شد.

بعد از گرفتن پنالتی برای ذوب آهن خطیبی به سمت مهدی تارتار اعتراض کرد که این درگیری منجر به اخراج مهدی تارتار شد.