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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۲۵

مدیر عامل راه آهن ایران:

ویژگی مهم یادمان بیمارستان اندیمشک یادآوری نقش بانوان در جنگ است

ویژگی مهم یادمان بیمارستان اندیمشک یادآوری نقش بانوان در جنگ است

اندیمشک- مدیرعامل راه آهن ایران گفت: در یادمان‌های دفاع مقدس کمتر به نقش مستقیم بانوان اشاره شده اما در یادمان بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک، نقش مستقیم بانوان اندیمشکی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی عصر امروز یکشنبه در آئین دوازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «حوض خون» در اندیمشک اظهار کرد: به پاس مجاهدت‌های بانوان در طول هشت سال دفاع مقدس در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک، بازسازی و به عنوان یادمان محل حضور راهیان نور و نسل‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه توان خواندن رشادت‌های بانوان را در این هشت سال نداشتم، افزود: بانوان که در این هشت سال خون شستند، من توان روحی خواندن کتاب را نداشته‌ام که این بزرگواران چگونه توانسته‌اند این اقدام‌های جهادی را انجام دهند.

مدیرعامل راه‌آهن ایران گفت: اگر این روایت برای نسل سوم و چهارم گفته نشود، روزی نسل سوم و چهارم این روایات را افسانه خواهند نامید.

وی افزود: به پاس انجام وظیفه در این فضا یادمانی بنا می‌شود تا رشادت‌های این بانوان برای قرن‌ها و سال‌ها ثبت و به نسل‌های بعد انتقال خواهد شد.

صالحی گفت: این یادمان این ویژگی را خواهد داشت که جایگاه ویژه بانوان را در دوران دفاع مقدس پرداخته است.

مدیرعامل راه آهن ایران تصریح کرد: در یادمان‌های دفاع مقدس کمتر به نقش مستقیم بانوان اشاره شده اما یکی از ویژگی‌های مهم یادمان بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک این است که نقش پررنگ و مستقیم بانوان سلحشور اندیمشکی را به تصویر خواهد کشید.

کد مطلب 5446353

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