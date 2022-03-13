ویژگی مهم یادمان بیمارستان اندیمشک یادآوری نقش بانوان در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی عصر امروز یکشنبه در آئین دوازدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «حوض خون» در اندیمشک اظهار کرد: به پاس مجاهدت‌های بانوان در طول هشت سال دفاع مقدس در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک، بازسازی و به عنوان یادمان محل حضور راهیان نور و نسل‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه توان خواندن رشادت‌های بانوان را در این هشت سال نداشتم، افزود: بانوان که در این هشت سال خون شستند، من توان روحی خواندن کتاب را نداشته‌ام که این بزرگواران چگونه توانسته‌اند این اقدام‌های جهادی را انجام دهند.

مدیرعامل راه‌آهن ایران گفت: اگر این روایت برای نسل سوم و چهارم گفته نشود، روزی نسل سوم و چهارم این روایات را افسانه خواهند نامید.

وی افزود: به پاس انجام وظیفه در این فضا یادمانی بنا می‌شود تا رشادت‌های این بانوان برای قرن‌ها و سال‌ها ثبت و به نسل‌های بعد انتقال خواهد شد.

صالحی گفت: این یادمان این ویژگی را خواهد داشت که جایگاه ویژه بانوان را در دوران دفاع مقدس پرداخته است.

مدیرعامل راه آهن ایران تصریح کرد: در یادمان‌های دفاع مقدس کمتر به نقش مستقیم بانوان اشاره شده اما یکی از ویژگی‌های مهم یادمان بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک این است که نقش پررنگ و مستقیم بانوان سلحشور اندیمشکی را به تصویر خواهد کشید.