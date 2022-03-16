نخستین قطار بی نهایت جهان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، تاخیر و لغو سفر قطارها یکی از بزرگترین مشکلات این نوع حمل ونقل است. اما اگر لوکوموتیوی ساخته شود که با در اختیار داشتن یک منبع دائم برق هیچگاه نیاز به سوخت گیری یا شارژ نداشته باشد، این چالش ها برطرف می شود.

در همین راستا محققان با کمک یک بودجه ۳۸ میلیون پوندی (۵۰ میلیون دلاری) مشغول توسعه چنین قطاری هستند. وظیفه آنها ایجاد نخستین «قطار بی نهایت» (Infinity Train) است که گرانش زمین برق مورد نیاز آن را تامین می کند. قرار است قطار مذکور در دهه جاری راه اندازی شود.

چنین قطاری مجهز به یک باتری برقی خواهد بود که بدون نیاز به زیرساخت های سنتی شارژ، برق مورد نیاز خود را با مهار انرژی گرانشی تامین می کند.

اصطکاکی که برای کاهش سرعت قطار ایجاد می کند نوعی الکتریسیته به وجود می آورد و لوکوموتیو با کمک آن می تواند مواد و در آینده انسان ها را بدون توقف در مسیر جابه جا کند.

شرکت مهندسی استرالیایی «فورتسکیو فیوچر اینداستریز» این طرح را ارائه کرده است. شیوه عملکرد قطار مذکور مشابه خودروهای هیبریدی است.