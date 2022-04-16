وزیر ارشاد: مردم به فضای نورانی و پر از امید نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین افتتاحیه بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی که عصر امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، گفت: شاید یک ماه پیش که همفکری برای برگزاری نمایشگاه قرآن شد دوستانمان با تردید به برپایی حضوری آن نگاه می‌شد.

وی ادامه داد بیماری کرونا فعالیت‌های عادی را محدود کرده بود اما با توجه به اقدامات دولت سیزدهم و واکسیناسیون و گذر از پیک ششم با حداقل هزینه‌ها بر آن شدیم تا به صورت حضوری حتماً نمایشگاه را برگزار کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: مردم بشدت نیاز به فضاهایی معنوی و نورانی مثل نمایشگاه قرآن دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توکل بر خدا و عنایات اهل بیت و همکارانم در معاونت قرآن و عترت این کار به سرانجام رسید. در ابتدا ما پیش بینی هجده هزار متر را برای برپایی نمایشگاه داشتیم اما امروز بیش از چهل هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در ۴۵ بخش از جمله بخش کودک و نوجوان و حوزه عفاف و حجاب راه اندازی شد.

وی افزود: این امر با مشارکت همه دستگاه‌ها از جمله مجموعه‌های وزارتخانه، شهرداری تهران، آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی علی الخصوص ویژه از مؤسسات مردمی و همکارانمان در سازمان تبلیغات انجام شد و از همه آنها تشکر و قدردانی می‌کنم.



اسماعیلی گفت: امروز نمایشگاه با شعار محوری قرآن کتاب امید و آرامش فعالیت خود را آغاز کرده است. امری که جامعه ما بیش از پیش به آن نیاز دارد و در پرتو حاکمیت دینی به آن می‌رسد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امسال نمایشگاه به نام سردار دل‌ها نامگذاری شده و از روح بلند این شهید آسمانی استمداد می‌طلبیم و امیدواریم به اهداف بیست و نهمین دوره نمایشگاه قرآن برسیم.

یاد آور می‌شود، بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن از امروز ۲۷ فروردین ماه لغایت ۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۷:۳۰ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.