وزیر ارشاد: استقبال از نمایشگاه قرآن وظیفه ما را سنگین تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن بازدید و غرفههای مختلف آشنا شد.
اسماعیلی در خصوص نمایشگاه بین المللی قرآن در جمع خبرنگاران گفت: ماهیت انقلاب اسلامی و دولت دینی مبتنی بر آموزههای قرآن است.
وی ادامه داد: این کتاب قرآن است که نظام اجتماعی را مبتنی بر آن میسازیم.
وزیر ارشاد گفت: امسال که بیست و نهمین سال برپایی نمایشگاه بین المللی است و دو سال به واسطه شیوع ویروس کرونا وقفه افتاده بود، تلاش کردیم با بهره گیری از همه تجارب گذشته یک نمایشگاه متفاوتی را داشته باشیم.
اسماعیلی گفت: امسال بیش از چهل هزار متر با بخشهای بسیار خوبی تدارک دیده شده است و مهمتر از همه بازدیدهای ما در این نمایشگاه، خانوادگی است. همه با خانواده حضور پیدا میکنند.
وی با اشاره به غرفه جلسات خانگی قرآن گفت: همین غرفه احیا کننده جلسات خانگی و روضههای خانگی قرآنی است که جز سنت اصیل و قدیمی خانوادههایی است که پایبند به مبانی قرآنی هستند.
وی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه بعد از دوسال برپایی این نمایشگاه یک روح قرآنی در شهر دمیده است، ادامه داد: بهرحال جشنوارهها ویژگیهایشان گسترش فرهنگ است و نمایشگاهی که موضوعش قرآن است به این امر کمک میکند. ما به عنوان برگزار کنندگان این نمایشگاه تصور نمیکردیم که با استقبال عمومی مواجه شود و این استقبال تکلیف ما را سنگین میکند.
اسماعیلی با بیان نقش قرآنی سازی خانواده در نمایشگاه گفت: نمایشگاه قرآن یک نمایشگاه خانواده محور است و این یک حسن بزرگ نمایشگاه به حساب میآید که در تقسیمات و بخشهای نمایشگاه هم دیده میشود.
بیست و نهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ۲۷ فروردین تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.
نظر شما