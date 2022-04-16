رئیس رژیم صهیونیستی همزمان با سرکوب فلسطینیان، افطاری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، در اقدامی عوام فریبانه، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری ضیافت افطاری به مناسبت ماه مبارک رمضان در خانه خود در قدس غربی کرد.

گفته شده این ضیافت تظاهرگرایانه با حضور سفرای برخی کشورهای عربی از جمله مصر، اردن، بحرین، امارات و مغرب و ترکیه برگزار شده است.

علاوه بر سفرای کشورهای عربی، برخی از اعضای عرب پارلمان رژیم صهیونیستی مانند «منصور عباس» و «مازن غنایم» و همچنین نمایندگان ارتش و پلیس صهیونیستی نیز در این ضیافت حضور داشته اند.

در حالی که خشونت‌ها از سوی صهیونیست‌ها در مناطق اشغالی هر روز ابعاد گسترده‌ای به خود می‌گیرد، اما هرتزوگ در این مراسم مدعی شده که تل آویو خواهان حفظ آرامش شهر قدس است.

این اقدام رئیس رژیم صهیونیستی پس از آن صورت می‌گیرد که بیش از ۱۵۰ فلسطینی در حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به محوطه مسجد الاقصی در بامداد جمعه با شلیک نارنجک، گاز اشک آور و گلوله زخمی شدند. گفته شده چند صدنفر دیگر نیز در این درگیری‌ها بازداشت شدند.