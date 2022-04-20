دریافت 9 MB

کد مطلب 5471260
  1. فیلم
  2. ورزش
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸

اینتر ۳ - میلان صفر / پیروزی شیرین افعی ها

اینتر ۳ - میلان صفر / پیروزی شیرین افعی ها

اینتر با پیروزی ۳-۰ مقابل میلان در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا، به دیدار فینال صعود کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید