اینتر ۳ - میلان صفر / پیروزی شیرین افعی ها

اینتر با پیروزی ۳-۰ مقابل میلان در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا، به دیدار فینال صعود کرد.