دریافت 9 MB کد مطلب 5471260 https://mehrnews.com/xXwLp ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸ کد مطلب 5471260 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸ اینتر ۳ - میلان صفر / پیروزی شیرین افعی ها اینتر با پیروزی ۳-۰ مقابل میلان در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا، به دیدار فینال صعود کرد. کپی شد مطالب مرتبط جشنواره گل بایرن مونیخ در خانه / لیورپول با باخت هم صعود کرد آتش بازی مونیخ در شب برد تلخ اینتر لیورپول ۲ - اینتر صفر / نجات بایرن مونیخ از شکست اینترمیلان با دو گل از سد شاگردان مورینیو گذشت اینتر ۲ - ۱ یوونتوس /فتح جام افعی ها در آخرین ثانیه برچسبها اینترمیلان تیم فوتبال اینترمیلان تیم فوتبال آث میلان سری آ ایتالیا
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