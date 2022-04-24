دریافت 9 MB کد مطلب 5473802 https://mehrnews.com/xXxPg ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱ کد مطلب 5473802 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱ تظاهرات آلمانیها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین مردم آلمان در حمایت از مقاومت فلسطین به خیابان ها آمدند و با در دست داشتن پرچم این کشور حمایت خود را اعلام کردند. کپی شد مطالب مرتبط بازداشت ۸ فلسطینی در یورش صهیونیستها به کرانه باختری صهیونیست ها تنها گذرگاه نوار غزه را به روی فلسطینی ها بستند روایت سردار سلیمانی از لطمه سازش به فلسطین نخست وزیر رژیم صهیونیستی از عملکرد سازمان ملل ناامید است شهادت ۲ فلسطینی و زخمی شدن ۱۲ صهیونیست در اراضی اشغالی لحظه سقوط هواپیمای رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین آلمان تظاهرات پرچم
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