دریافت 9 MB

کد مطلب 5473802
  1. فیلم
  2. بین الملل
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱

تظاهرات آلمانی‌ها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

تظاهرات آلمانی‌ها در حمایت از مردم مظلوم فلسطین

مردم آلمان در حمایت از مقاومت فلسطین به خیابان ها آمدند و با در دست داشتن پرچم این کشور حمایت خود را اعلام کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید