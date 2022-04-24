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کد مطلب 5474467
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۱۳

مراسم احیاء سومین شب از لیالی قدر در مسجد جمکران

مراسم احیاء سومین شب از لیالی قدر در مسجد جمکران

مردم برای مناجات و خواندن دعای جوشن کبیر و احیاء سومین شب از شبهای قدر به مسجد جمکران آمدند.

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