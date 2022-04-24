دریافت 10 MB کد مطلب 5474467 https://mehrnews.com/xXy5Q ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۱۳ کد مطلب 5474467 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۱۳ مراسم احیاء سومین شب از لیالی قدر در مسجد جمکران مردم برای مناجات و خواندن دعای جوشن کبیر و احیاء سومین شب از شبهای قدر به مسجد جمکران آمدند. کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده مردم قم در مراسم احیای شب بیست و یکم در مسجد جمکران آیین احیای شب ۲۳ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد احیای شب بیست و یکم در مسجد مقدس جمکران احیای روزهداران از مشهدالشهدا تا مشهدالرضا/ شبی که جاذبه آسمان بیشتر از زمین است شب قدر عقب ماندگیهای یک عمر انسان را جبران می کند نوای الغوث الغوث شب زنده داران در شهر کریمه اهل بیت طنین انداز شد برچسبها مناجات خوانی نوحه و مداحی شب قدر ماه رمضان 1401 مسجد جمکران دعا و نیایش
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