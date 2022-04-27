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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۴۰

در اطلاعیه ای؛

مبلغ زکات فطره از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام شد

مبلغ زکات فطره از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام شد

قم - دفتر آیت الله مکارم شیرازی نظر این مرجع تقلید شیعیان در مورد مبلغ زکات فطره برای سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ چهل هزار تومان (۴۰۰.۰۰۰ ریال) و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان (۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال) اعلام شده است که مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

کفاره روزه غیر عمد مبلغ هشت هزار تومان (۸۰.۰۰۰ ریال) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود؛ همچنین کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد و هشتاد هزار تومان (۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال) است.

لازم به ذکر است که براساس مسأله ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

بنابر فتوای معظّم له اگر کسی فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگری باشد فطریه او به عهده خودش است.

کد مطلب 5476569

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