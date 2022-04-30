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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

هدیه ویژه ایرانسل برای عید سعید فطر اعلام شد

هدیه ویژه ایرانسل برای عید سعید فطر اعلام شد

ایرانسل، هدیۀ ویژۀ خود به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد. این هدیه، یک بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ ایرانیان عزیز، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل دو ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و دو گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، دو روز خواهد بود. فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

کد مطلب 5479462

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