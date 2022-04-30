هدیه ویژه ایرانسل برای عید سعید فطر اعلام شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامیداشت عید سعید فطر، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همۀ ایرانیان عزیز، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.
همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل میتوانند یک بسته ترکیبی، شامل دو ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و دو گیگابایت اینترنت بینالمللی را تنها با پرداخت ۸۰۰۰ تومان دریافت کنند.
این بستۀ تخفیفی، در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعالسازی، دو روز خواهد بود. فعالسازی این بستۀ هدیه، با شمارهگیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکانپذیر است.
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