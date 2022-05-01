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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۱۰

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری:

توسعه و تعالی کشور بدون نقش آفرینی کارگران امکان پذیر نیست

توسعه و تعالی کشور بدون نقش آفرینی کارگران امکان پذیر نیست

سنندج- نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: پیشرفت و توسعه کشور مرهون تلاش و همت کارگران است و باید این قشر خدوم مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در سنندج اظهار کرد: توسعه و تعالی کشور بدون نقش آفرینی کارگران امکان پذیر نیست و باید برای زحمات این قشر ارزش قائل باشیم.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) افزود: بهترین انسان‌ها کسانی هستند که نفع آنها به جامعه برسد لذا در این راستا کارگران بزرگترین سرمایه‌های کشور هستند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در آموزه‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای کار و تلاش در نظر گرفته شده و سستی و تنبلی در کارها مزمت شده است.

ماموستا رستمی افزود: کار در کنار عبادت، انسان را در دنیا و آخرت سربلند می‌کند به همین دلیل انبیای الهی خود نیز بر کار و فعالیت تأکید داشته‌اند.

وی تأکید کرد: مسئولان و تصمیم گیران باید با برنامه ریزی درست برای کاهش دغدغه‌های معیشتی کارگران تمام تلاش خود را به کار گیرند.

کد مطلب 5480453

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