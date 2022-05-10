سابقه ابتلا به سرطان عوارض شدید کووید ۱۹ را افزایش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان با استفاده از سوابق الکترونیکی سلامت بیش از ۱۴۰۰ بیمارستان و کلینیک در ایالات متحده، ارتباط بین عوارض کووید ۱۹ و ویژگی‌های خاص سرطان را بررسی کردند.

بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که افراد مبتلا به سرطان پس از ابتلاء به کووید ۱۹ در مقایسه با بیماران بدون سرطان در معرض خطر بیشتر مرگ و بستری شدن در بیمارستان هستند، اما محققان معتقدند ابتلاء به سرطان در گذشته و وضعیت درمان مداوم بیماران بسیار مهم است.

«یونگ ران کیم»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تکزاس، گفت: «ما دریافتیم که تشخیص‌های اخیر سرطان با ۱۷ درصد افزایش خطر مرگ و ۱۰ درصد افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان مرتبط است. با این حال، سابقه سرطان بیش از یک سال قبل از تشخیص کووید ۱۹ به طور قابل توجهی با افزایش مرگ و میر یا بستری شدن در بیمارستان مرتبط نبود.»

محققان ۲۷۱,۶۳۹ بیمار بزرگسال مبتلا به کووید ۱۹ را بین اول ژوئن ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کردند. از این بیماران، ۱۸,۴۶۰ بیمار حداقل یکبار تشخیص سرطان داشتند.