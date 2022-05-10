به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فدایی عنوان کرد: نقش برجسته سراب بهرام در شهرستان نورآباد ممسنی و در مجاورت روستای سراب بهرام یکی از آثار منحصر به فرد و شاخص هنر دوره ساسانی است که در کنار چشمه‌ای پر آب و منظری از طبیعت زیبا، صحنه بر تخت نشستن بهرام دوم را به تصویر کشیده است.

فدایی افزود: حفاظت از این نقش برجسته مهم پس از درخواست مسئول محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان نورآباد سرکار خانم مهندس خورشیدی و متعاقباً بازدیدی که در فروردین ماه امسال از وضعیت اثر بعمل آمد، برنامه ریزی و عملیات اجرایی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با تاکید بر لزوم حفاظت از نقوش برجسته تاریخی افزود: استان پهناور فارس دارای بیشترین کتیبه‌ها و نقوش برجسته تاریخی است و ما این افتخار را داریم که در چند ساله گذشته با ظرفیتی که در زمینه کارشناسی و فنی حفاظت و مرمت در پایگاه به وجود آمده، علاوه بر انجام برنامه‌های حفاظت و مرمت در تخت جمشید و حرایم آن، در زمینه حفاظت و مرمت برخی از آثار صخره‌ای در پهنه استان نیز همکاری و مشارکت داریم.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ضمن ابراز امیدواری به مشارکت نهادهای مرتبط در ساماندهی بهتر عرصه نقش برجسته سراب بهرام افزود: حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی مسئولیتی است همگانی و همانطور که در برنامه حاضر نهادهای متعددی همچون اداره میراث فرهنگی نورآباد، فرمانداری، شهرداری، بخشداری، مخابرات، دهیاری شهرستان ممسنی و پاسگاه انتظامی سراب بهرام همکاری داشتند، انتظار می‌رود این مشارکت در ساماندهی عرصه اثر و برکه و سراب کم نظیر در مجاورت نقش برجسته که همچون آینه‌ای ارزش‌های اثر را دو چندان نموده است، طراحی و انجام شود.

مصطفی رخشنده خو کارشناس ارشد حفاظت و مرمت و سرپرست کارگاه حفاظت و مرمت سراب بهرام نیز در خصوص مرمت این اثر گفت: از مهمترین مشکلات این نقش برجسته رشد گیاهان و درختچه‌ها بر روی صخره و کمی بالاتر از قاب پیشانی اثر بوده که فروپاشی بخش‌هایی از صخره را به دنبال داشته است و امکان پیشروی فرسایش به سمت نقش می‌رفت، بنابراین استحکام بخشی این قسمت از صخره و کنترل فرسایش آن در اولویت فعالیت گروه قرار گرفت.

رخشنده خو افزود: همچنین به موازات انجام استحکام بخشی‌های اضطراری، متخصصین در زمینه مطالعه، مستندنگاری و آسیب نگاری نقش برجسته اقدام کرده اند.

وی ادامه داد: آسیب نگاری‌ها بر روی تصاویر تخت تهیه شده از اثر انجام شده است و با توجه به شناسایی الگوهای فرسایش اثر، طرح اضطراری مرمت آماده شده که در این طرح اقداماتی همچون پاکسازی رسوبات خاکی و گیاهان از سطح اثر، اصلاح مداخلات سیمانی پیشین، پر کردن درزه‌ها و ریزترک ها در سطح اثر، تثبیت و استحکام بخشی پوسته‌ها و بخش‌های متورق سنگ و هدایت روان آب‌ها از پیشانی اثر به دو سمت نقش از مهمترین اقدامات این پروژه خواهد بود.

مسئول گروه حفاظت و مرمت افزود: مواد و روش‌های مورد استفاده در این پروژه در چارچوب شیوه‌ها و توجه به مبانی نوین علم حفاظت و مرمت سنگ بوده و تمامی اقدامات با رعایت کمترین مداخله و حفظ اصالت اثر در حال انجام است.