رونمایی از سایت مشاوره و پرونده الکترونیکی مراجعان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، فرزاد جهان بین در مراسم رونمایی از سایت جامع مدیریت مشاوره و مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و پرونده الکترونیکی مراجعان با تأکید بر اهمیت جایگاه مراکز مشاوره در واحدهای دانشگاهی گفت: تسهیل دسترسی به مراکز مشاوره، تنوع بخشی به حوزه‌های مشاوره، تضمین کیفیت مشاوره‌های ارائه شده، توانمند سازی و پیش آمادگی برای مواجهه با چالش‌های زندگی از مهمترین مواردی است که در مراکز مشاوره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مرکز مشاوره باید مأمن و پناهگاه دانشجویان باشد، افزود: دانشجویان باید در کمال آرامش و اطمینان مشکلات و دغدغه‌های ذهنی خود را با مشاوران در میان بگذارند و بتوانند به آنها کاملا اعتماد داشته باشند.

در ادامه این مراسم دکتر آتوسا صادقپور مدیر مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ﺿﻤﻦ قدردانی از حمایت های معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت تقویت مراکز مشاوره و پیاده سازی فرهنگ مراجعه به مشاوره تخصصی به ارائه توضیحاتی در خصوص سایت جامع مدیریت مشاوره و مددکاری اجتماعی و پرونده الکترونیکی مراجعان پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: سایت جامع مدیریت مشاوره و مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و پرونده الکترونیکی مراجعان، نخستین سایت مرجع، اطلاع رسانی و پرونده الکترونیکی مراکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی است که با هدف نظارت کیفی تخصصی بر فرآیند مشاوره و تسهیل دسترسی مراجعه کنندگان به این خدمات پس از بررسی و نیازسنجی از وضعیت مراکز، راه اندازی شده تا بتوان به شیوه‌ای نوین با برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات لحظه‌ای و به روز از مراکز مشاوره در عرصه پیشگیری از مسائل روانی اجتماعی گامی برداشته باشد.