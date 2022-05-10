  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

با امضای رؤسای دو دانشگاه؛

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و بلگراد منعقد شد

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و بلگراد منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه بلگراد بزرگترین دانشگاه کشور صربستان منعقد گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با ولادان جوکیچ رئیس دانشگاه بلگراد و دراگان تودورویچ سفیر کشور صربستان در ایران دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار ولادان جوکیچ رئیس دانشگاه بلگراد به معرفی ساختار این دانشگاه و سابقه، تجربیات و دستاوردهای ملی و بین المللی دانشگاه پرداخت و ابراز امیدواری نمود در آینده‌ای نزدیک همکاری‌های دوجانبه بین دو دانشگاه در زمینه تبادل دانشجو و تأسیس مراکز مشترک نوآوری انجام شود.

سپس حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سخنانی اظهار داشت: تدوین برنامه‌های درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی براساس نیاز بازار کار انجام می‌شود بنابراین به صورت دائمی در حال بروز رسانی و پایش این رشته‌ها نسبت به نیازهای جامعه هدف هستیم.

بلندی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده ۸۵ درصد دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی جذب بازار کار شده و یا کارآفرین می‌شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ۵۷۱ مرکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور، بیش از ۲۲۰ هزار نفر دانشجو و بیش از ۳۷ هزار نفر مدرس است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن اظهار امیدواری برای تبادل تجربیات بین این دو دانشگاه، اظهار داشت: باید شرایطی فراهم کنیم که بتوانیم خدمات متقابل برای مردم دو کشور ایران و صربستان فراهم کنیم.

بلندی تصریح کرد: آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کشوری مثل ایران و صربستان می‌تواند با وحدت روحیه و تألیف آرمان‌های مشترک و هم افزایی، از زورگویی سایر کشورها جلوگیری کنند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم این دیدار و انعقاد این تفاهم نامه، نقطه آغاز خوبی برای همکاری‌های دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور ایران و صربستان باشد.

در پایان این دیدار، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه بلگراد به امضای دکتر حسین بلندی و دکتر ولادان جوکیچ رسید.

کد مطلب 5486623
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها