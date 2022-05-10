به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با ولادان جوکیچ رئیس دانشگاه بلگراد و دراگان تودورویچ سفیر کشور صربستان در ایران دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار ولادان جوکیچ رئیس دانشگاه بلگراد به معرفی ساختار این دانشگاه و سابقه، تجربیات و دستاوردهای ملی و بین المللی دانشگاه پرداخت و ابراز امیدواری نمود در آینده‌ای نزدیک همکاری‌های دوجانبه بین دو دانشگاه در زمینه تبادل دانشجو و تأسیس مراکز مشترک نوآوری انجام شود.

سپس حسین بلندی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سخنانی اظهار داشت: تدوین برنامه‌های درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی براساس نیاز بازار کار انجام می‌شود بنابراین به صورت دائمی در حال بروز رسانی و پایش این رشته‌ها نسبت به نیازهای جامعه هدف هستیم.

بلندی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده ۸۵ درصد دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی جذب بازار کار شده و یا کارآفرین می‌شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای ۵۷۱ مرکز آموزش علمی کاربردی در سراسر کشور، بیش از ۲۲۰ هزار نفر دانشجو و بیش از ۳۷ هزار نفر مدرس است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن اظهار امیدواری برای تبادل تجربیات بین این دو دانشگاه، اظهار داشت: باید شرایطی فراهم کنیم که بتوانیم خدمات متقابل برای مردم دو کشور ایران و صربستان فراهم کنیم.

بلندی تصریح کرد: آن چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کشوری مثل ایران و صربستان می‌تواند با وحدت روحیه و تألیف آرمان‌های مشترک و هم افزایی، از زورگویی سایر کشورها جلوگیری کنند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم این دیدار و انعقاد این تفاهم نامه، نقطه آغاز خوبی برای همکاری‌های دانشگاهی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور ایران و صربستان باشد.

در پایان این دیدار، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه بلگراد به امضای دکتر حسین بلندی و دکتر ولادان جوکیچ رسید.