همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، این تفاهم نامه همکاری با حضور مهندس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضاء دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر سیدحمید ادبی مدیرعامل مرکز نوآوری یک شرکت خودرو سازی رسید.

تعامل در زمینه های آموزشی و پژوهشی، افزایش سطح توانمندی و تربیت نیروی کار شایسته، متخصص، کارآمد و ماهر متناسب با نیاز صنعت خودرو، توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه با هدف افزایش بهره‌وری تولید و اشتغال در کشور از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.

در این مراسم، دکتر بلندی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در پی ایجاد زمینه ای برای توانمندسازی نیروی کار به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری است، افزود: این تفاهم نامه در راستای تحقق شعار سال و سیاست‌های وزارت صمت در استفاده از ظرفیت‌های موجود با هدف تقویت شاخص‌های بهره‌وری و تدارک زمینۀ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تحولات فناورانه جدید خودرو برای جامعه مورد نظر تدوین و به امضا رسیده و امیدواریم با اهتمام طرفین تحولی در این زمینه ایجاد شود.