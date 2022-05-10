۴ هنرمند تئاتر تجلیل شدند/ محمدعلی ساربان نماد مبارزه و امید است

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در پایان اجرای نمایشنامه خوانی «بلبل سرگشته» به نویسندگی علی نصیریان و کارگردانی مهدی اخوان از چهار هنرمند پیشکسوت عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت؛ صفا آقاجانی، منوچهر والی‌زاده، محمدعلی ساربان و حبیب دهقان‌نسب که به ایفای نقش در این اثر پرداخته‌اند توسط سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه، مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی و رئیس هیات مدیره موسسه و با حضور اصغر همت و زهرا سعیدی تجلیل شد.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با اشاره به روند این تجلیل‌ها گفت: یکی از مهمترین اهداف در موسسه تقویت حس امید و برنامه ریزی برای استمرار فعالیت‌های هنری در هنرمندان پیشکسوت است.

وی عنوان کرد: در این موسسه اعتقاد داریم تا زمانی که این عزیزان در قید حیات هستند باید قدرشان را دانست و به همین خاطر فعالیت‌های هنرمندان را بهانه‌ای قرار می‌دهیم تا از آنها تجلیل کنیم.

عظیمی در ادامه با اشاره به همکاری هنرمندان پیشکسوت در این نمایشنامه خوانی گفت: آرزو دارم روزی شاهد اثری نمایشی، سینمایی یا موسیقایی باشم که تمام عوامل آن هنرمندان پیشکسوت باشند. امروز خیلی خوشحال شدم که ۴ هنرمند پیشکسوت را در کنار هم روی صحنه دیدم به خصوص که این نمایشنامه اثر استاد علی نصیریان از بزرگان هنر نمایش و از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت است.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که امشب باعث خوشحالی مضاعف بنده شد حضور استاد محمدعلی ساربان روی صحنه بود. اتفاقی که برای این هنرمند افتاد افراد زیادی را زمین‌گیر کرده است اما ایشان با حضورش روی صحنه نشان داد که نمادی از مبارزه، امید و تلاش است.

در پایان این مراسم با حضور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، مهدی افضلی، اصغر همت و زهرا سعیدی با اهدای لوح و هدیه موسسه و بنیاد رودکی از این هنرمندان تجلیل شد.

نمایشنامه‌خوانی «بلبل سرگشته» از ۱۲ اردیبهشت در تالار محراب روی صحنه رفته و تا ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.