انهدام باند سارقان منازل در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان کرمانشاه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: کاراگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی اعضای یک باند سه نفره شده و آنها را در چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه با اشاره به اعتراف سارقان دستگیر شده به ارتکاب ۳۵ فقره سرقت منزل در شهرستان کرمانشاه، از معرفی آنها به دستگاه قضائی جهت صدور احکام لازم خبر داد.

کرمی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقان تعداد زیادی اموال مسروقه کشف شد، تصریح کرد: از شهروندانی که منزل آنها مورد سرقت قرار گرفته درخواست می‌شود تا شکایات خود را به اداره سرقت این پلیس اعلام کنند.