بیش از ۲۰۰ پروژه توسعه و تجهیز مدارس درسطح استان بوشهر فعال است

ابراهیم احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ پروژه فعال مانند سالن ورزشی، چمن دانش آموزی، تک کلاس و مدرسههای چند کلاس در سطح استان داریم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: تا قبل از بازگشایی مدرسهها در مهرماه علاوه بر توزیع حجم قابل توجهی تجهیزات بین مدرسهها، تعداد زیادی مدرسه هم وارد فاز بهره برداری میشود.
احمدی تاکید کرد: اکثر مدرسههای در حال ساخت مشکل شبکه برق دارند و اگر شرکت توزیع برق نسبت به ایجاد خط انتقال تا درب مدرسه همکاری کند، حداقل ۲۰ مدرسه تا مهرماه امسال آماده بهره برداری میشود.
نظر شما