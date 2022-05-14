  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر:

بیش از ۲۰۰ پروژه توسعه و تجهیز مدارس درسطح استان بوشهر فعال است

بیش از ۲۰۰ پروژه توسعه و تجهیز مدارس درسطح استان بوشهر فعال است

بوشهر- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: بیش از ۲۰۰ پروژه فعال مانند سالن ورزشی، چمن دانش آموزی، تک کلاس و مدرسه‌های چند کلاس در سطح استان داریم.

ابراهیم احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ پروژه فعال مانند سالن ورزشی، چمن دانش آموزی، تک کلاس و مدرسه‌های چند کلاس در سطح استان داریم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: تا قبل از بازگشایی مدرسه‌ها در مهرماه علاوه بر توزیع حجم قابل توجهی تجهیزات بین مدرسه‌ها، تعداد زیادی مدرسه هم وارد فاز بهره برداری می‌شود.

احمدی تاکید کرد: اکثر مدرسه‌های در حال ساخت مشکل شبکه برق دارند و اگر شرکت توزیع برق نسبت به ایجاد خط انتقال تا درب مدرسه همکاری کند، حداقل ۲۰ مدرسه تا مهرماه امسال آماده بهره برداری می‌شود.

کد مطلب 5489750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها