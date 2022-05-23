به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان دهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی و مشاوره و مقابله با آسیبهای اجتماعی و هشتمین جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی، به نقش مهم معلمان و مربیان پرورشی در تعلیم و تربیت دانشآموزان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته وقفهای که در آموزش حضوری دانشآموزان به دلیل بیماری کرونا ایجاد شد، ایجاب میکند که معلمان و مربیان پرورشی اهتمام بیشتری برای جبران این تعلیم و تربیت روحی و رفتاری دانشآموزان داشته باشند.
وی اظهار کرد: طی چند سال گذشته جایگاه معلمان و مربیان پرورشی ناخواسته دچار بیتوجهی و تنشهایی را نیز متحمل شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: با وجود همه ناملایمات این مسیر، همکاران ما کماکان در حوزه پرورش و تربیتی انسجام خود را حفظ کرده و در این مسیر ثابتقدم هستند.
اسماعیلی تاکید کرد: متناسب با شرایط امروز جامعه، نوع آموزش دانشآموزان در مسائل تربیتی و پرورشی نیز باید تغییر کند و باید به این مهم توجه شود.
وی به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری و ارتباط این بیانیه با نقش معلمان پرورشی اشاره کرد و ابراز داشت: طبق منویات مقام معظم رهبری در این بیانیه باید نسلی را تحویل جامعه دهیم که پایههای تمدن اسلامی را ایجاد کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: امروز برای افزایش بازدهی آموزش در نسل جوان، نیازمند برنامه پژوهشی در مسائل تربیتی هستیم که دانشآموزان از ابتدای طراحی و تصمیمگیری و تصمیمسازی تا اجرا نقش داشته باشند.
اسماعیلی افزود: امروز درصد آسیبهای اجتماعی در مباحث تربیتی و رفتاری بالا است و معلمان و مربیان پرورشی در این حوزه مسئولیت سنگینی دارند.
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