۶۹ مبتلای جدید به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۹خرداد تا امروز ۱۰ خرداد تعداد ۶۶۰ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۶۹ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۳۲ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۱۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۱۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته یک فوتی کرونایی ثبت شده که مبتلای قطعی به این بیماری است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۱۷ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۹ هزار و ۵۳۴ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۱۲ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۶۸۳ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۲۹ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۳۹ هزار ۶۳۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.