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کد مطلب 5503985
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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴

آخرین اخبار از ادامه روند آواربرداری ساختمان «متروپل»

آخرین اخبار از ادامه روند آواربرداری ساختمان «متروپل»

توضیحات استاندار خوزستان از ادامه روند آواربرداری در ساختمان «متروپل» را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • علی رضا ی IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ماشاءالله هر دوره ریاست جمهوری یکی دو ماه از دوران خدمتشان کار او برداری دارند .

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