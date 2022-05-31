دریافت 10 MB کد مطلب 5503985 https://mehrnews.com/xXNpf ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴ کد مطلب 5503985 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴ آخرین اخبار از ادامه روند آواربرداری ساختمان «متروپل» توضیحات استاندار خوزستان از ادامه روند آواربرداری در ساختمان «متروپل» را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شبهای غمگین آبادان ستون مچاله شدهی متروپل که از زیر آوار خارج شد افزایش فوتیهای حادثه متروپل روایت فرماندار ویژه آبادان از تخلفات در ساختمان متروپل روایتی از ۱۱ روز کار شبانه روزی در متروپل علت بوی تعفن در محل متروپل چیست؟ شبیهسازی سه بعدی از لحظه ریزش آوار ساختمان متروپل شمار جانباختگان متروپل به ۲۹ نفر رسید برچسبها ساختمان متروپل متروپل آبادان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان استاندار خوزستان آواربرداری ریزش آوار ریزش ساختمان
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