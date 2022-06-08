  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۳

امروز چهارشنبه؛

نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی برگزار می‌شود

نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی برگزار می‌شود

کرسی ترویجی «تبیین فلسفی نقش بدن در شکل‌گیری عمل» امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

در این نشست احمد شه گلی، استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از نظریه خود با عنوان «تبیین فلسفی نقش بدن در شکل‌گیری عمل» دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد سربخشی استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و حجت‌الاسلام مهدی عبداللهی، استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ناقدان این کرسی و حمید عاشوری دانشجوی دکتری فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دبیر این جلسه حضور دارند.

نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ صبح در دفتر قم مجمع برگزار شده و علاقه مندان می‌توانند به صورت مجازی آن را دنبال کنند.

کد مطلب 5508582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها