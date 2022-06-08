به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه برگزار میشود.
در این نشست احمد شه گلی، استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از نظریه خود با عنوان «تبیین فلسفی نقش بدن در شکلگیری عمل» دفاع میکند.
حجتالاسلام محمد سربخشی استادیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و حجتالاسلام مهدی عبداللهی، استادیار گروه فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ناقدان این کرسی و حمید عاشوری دانشجوی دکتری فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دبیر این جلسه حضور دارند.
نوزدهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ صبح در دفتر قم مجمع برگزار شده و علاقه مندان میتوانند به صورت مجازی آن را دنبال کنند.
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