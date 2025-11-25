  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

برگزاری نشست علمی «هویت ملی و هویت‌های موازی» در مؤسسه امام خمینی

گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست‌ونهمین پیش‌نشست همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی را برگزار می کند.

این برنامه به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدس‌سره) و روز علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود و به موضوع «هویت ملی و هویت‌های موازی؛ واکاوی جامعه‌شناختی تجزیه هویت ملی ایران و راهکارهای مقابله‌ای» اختصاص دارد.

در این کرسی ترویجی با شماره ۳۱۸، حجت‌الاسلام مهدی رشید به عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام محمدجواد نوروزی و حجت‌الاسلام مهدی راسخی به عنوان ناقدان و حجت‌الاسلام مهدی افروغ به عنوان مدیر کرسی حضور خواهند داشت.

این نشست علمی در روز سه‌شنبه، ۴ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ در سالن اندیشه، طبقه منفی دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک http://iki.ac.ir/live در برنامه شرکت کنند.

