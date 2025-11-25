به گزارش خبرنگار مهر، گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست‌ونهمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را برگزار می‌کند.

این برنامه به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدس‌سره) و روز علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود و به موضوع «هویت ملی و هویت‌های موازی؛ واکاوی جامعه‌شناختی تجزیه هویت ملی ایران و راهکارهای مقابله‌ای» اختصاص دارد.

در این کرسی ترویجی با شماره ۳۱۸، حجت‌الاسلام مهدی رشید به عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام محمدجواد نوروزی و حجت‌الاسلام مهدی راسخی به عنوان ناقدان و حجت‌الاسلام مهدی افروغ به عنوان مدیر کرسی حضور خواهند داشت.

این نشست علمی در روز سه‌شنبه، ۴ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۰ در سالن اندیشه، طبقه منفی دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک http://iki.ac.ir/live در برنامه شرکت کنند.