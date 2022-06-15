اسکوچیچ ثمره دورهمی مدیران کوچک است/ تابستان بخاری روشن کردیم!

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، شکست دو بر یک تیم ملی ایران مقابل الجزایر را حاصل عدم برنامه‌ریزی و اشتباهات زنجیره‌ای مسئولان این تیم و فدراسیون فوتبال دانست.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در خصوص برنامه آماده سازی ملی‌پوشان در خردادماه گفت: کمتر از ۱۶۰ روز دیگر تا مهم‌ترین مسابقات فوتبال ملی در دنیا باقی مانده است اما هیچ کس توجهی به تیم ملی ندارد. واقعا آقایان از کشور دیگری آمده‌اند که اینقدر بی خیال پشت میزهایشان نشسته‌اند؟! برایم این میزان از بی‌توجهی واقعا شوکه کننده است.

ابراهیمی با انتقاد از برنامه تمرینی ملی‌پوشان در اردوی قطر گفت: ۱۲ روز اردو برگزار کردند که در همان مدت تمرینات بدنسازی اجرا شد. قبول دارم بدترین وضعیت در فدراسیون فوتبال وجود دارد اما در همان اندازه برنامه بدنسازی تیم ملی ایران نیز کاملا اشتباه است. اسکوچیچ مگر قرار بود تیمش را تا ۱۰ روز دیگر روانه جام جهانی کند که چنین برنامه تمرینی را ترتیب داده بود. او واقعا در کدام مکتب دوره مربیگری گذرانده که اینقدر گیج و مبهوت می‌تواند تیم ملی ایران را اداره کند.

وی انتقاداتش از اسکوچیچ را تندتر از جملات قبلی با گفتن«او محصول بی فکری و دورهمی آدم‌های کوچک فدراسیون است» ادامه داد و افزود: وقتی هیچ چیز سر جایش نباشد مربی بی دانش و کم توانی همچون اسکوچیچ هم می‌تواند جولان بدهد. کاری کرد که بازیکنان فوق‌العاده تیم ملی ایران کاملا مضطرب شوند و نتوانند پنج پاس صحیح متوالی به همدیگر بدهند. او واقعا در حد اسم بازیکنان تیم ملی ایران نیست چه برسد به اسم بزرگ مربیگری در فوتبال ملی ایران!

مربی پیشین تیم ملی ایران درباره عملکرد مدیران فدراسیون فوتبال تصریح کرد: به میرشاد ماجدی گفتم مشاوران باتجربه و کاربلد کنار گوش خودش بگذارد. حشمت مهاجرانی و بیژن ذوالفقار نسب دلسوزان بزرگی هستند. آنها را کنار خودت قرار بده تا تیم ملی ایران با برنامه‌ریزی اصولی‌تری آماده شود. گفتم هیچ کدام از آنها پول هم نخواهند خواست اما باز می‌بینم آدم‌های کوچک دور همی می‌گیرند و برای آقایان تعیین تکلیف هم می‌کنند.

ابراهیمی بار دیگر به نحوه برنامه‌ریزی اردوی تیم ملی ایران اشاره کرد و گفت: چه کسی در تابستان بخاری روشن می‌کند؟! اردوی تیم ملی ایران در قطر شبیه به همین مثال است. واقعا آن چیزهایی که واضح بود را رعایت نکردند تا تیم ملی اینگونه دچار مشکل شود.

او در پاسخ به اینکه آیا باید همچنان به اسکوچیچ کار را ادامه داد گفت: اسکوچیچ خیلی ضعیف است. خودش هم فکرش را نمی‌کرد اینقدر بتواند بماند.