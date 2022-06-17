دریافت 8 MB کد مطلب 5516531 https://mehrnews.com/xXTCh ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱ کد مطلب 5516531 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱ توضیحات سفیر ایران در قطر برای بلیطهای جام جهانی حمیدرضا دهقانی سفیر کشورمان در قطر در خصوص نحوه حضور در این کشور و خرید بلیطهای جام جهانی توضیحاتی ارائه داد. کپی شد مطالب مرتبط دیدار سفیر ایران در قطر با اعضای تیم ملی ژیمناستیک انتقاد اسکوچیچ از فدراسیون فوتبال/ انتظارم اردوی باکیفیتتری بود! ماندن اسکوچیچ چگونه به «مو» رسید؟/ پایگاه ضعیف در رختکن تیم ملی! راهیابی کیخا و احمدکهنی به فینال مسابقات ژیمناستیک قهرمانی آسیا رایزنی امیر قطر و رئیس جمهور ونزوئلا تلاش طارمی و بازیکنان تیم ملی ایران برای بازگرداندن کارلوس کیروش اسکوچیچ ثمره دورهمی مدیران کوچک فدراسیون فوتبال است/ در تابستان بخاری روشن کردیم! کادر فنی تیم ملی فعلی توان لازم را برای حضور در جام جهانی ندارند برچسبها سفیر ایران در قطر حمیدرضا دهقانی جام جهانی 2022 قطر فدراسیون فوتبال
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