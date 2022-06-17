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کد مطلب 5516531
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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

توضیحات سفیر ایران در قطر برای بلیط‌های جام جهانی

توضیحات سفیر ایران در قطر برای بلیط‌های جام جهانی

حمیدرضا دهقانی سفیر کشورمان در قطر در خصوص نحوه حضور در این کشور و خرید بلیط‌های جام جهانی توضیحاتی ارائه داد.

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