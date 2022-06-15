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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان خواستار توقف روند یهودی‌سازی در قدس شد

نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان خواستار توقف روند یهودی‌سازی در قدس شد

محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین از واشنگتن خواست در راستای توقف اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه یهودی‌سازی قدس و تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته با «باربارا لیف» دستیار وزیرخارجه آمریکا در امور خاورمیانه دیدار و گفتگو کرد.

وی در جریان این دیدار از طرف آمریکایی خواست در زمینه توقف اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی وارد عمل شود.

اشتیه تاکید کرد: دولت آمریکا باید برای توقف همه اقدامات یکجانبه تل‌آویو وارد عمل شود، آنها باید در موضوع یهودی سازی در قدس اشغالی و تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی دخالت کرده و اقدامات رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان در دیدار با مقام آمریکایی، راه حل دولتی را تنها راه پایان درگیری‌ها در موضوع فلسطین دانست و گفت: باید تمام موانع در راستای تحقق این راه حل از میان برداشته شود، به ویژه شهرک سازی رژیم صهیونیستی که مانعی جدی در این زمینه محسوب می‌شود.

وی همچنین در این دیدار از طرف آمریکایی خواست که کنسولگری آمریکا در قدس بازگشایی شود، همچنین سازمان آزادیبخش فلسطین از فهرست تروریسم آمریکا حذف شده و دفتر ساف در واشنگتن نیز بازگشایی شود.

در این دیدار دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه تحولات فلسطین و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین گفتگو کردند.

باربارا لیف دستیار وزیرخارجه آمریکا در امور خاورمیانه است که اخیراً سفری به کشورهای منطقه داشته است. وی در روزهای اخیر علاوه بر دیدار با مقامات تشکیلات خودگردان با مقامات رژیم صهیونیستی نیز دیدارهایی داشته است.

کد مطلب 5514964

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