طرح جدید رژیم صهیونیستی برای مصادره اراضی فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، مرکز پژوهش‌های کاربردی در قدس اشغالی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ماه جاری میلادی پروژه جدیدی برای ساخت شهرک در کرانه باختری تصویب کرده است که به موجب آن حدود ۲۰ هکتار از زمین‌های استان نابلس در شمال کرانه باختری مصادره می‌شود.

مرکز مذکور افزود: در چارچوب توسعه شهرک موسوم به «الون موریه» در شمال کرانه باختری اشغالی، مسئولان رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته اند حدود ۲۰ هکتار از اراضی فلسطینان در استان نابلس را مصادره کنند.

مسئولان رژیم صهیونیستی همچنین فوریه ۲۰۲۲ نیز با پروژه شهرک سازی در استان‌های الخلیل و بیت لحم موافقت کردند که برای این طرح نیز حدود پنج هزار هکتار از اراضی این دو استان بخشی از منابع طبیعی اعلام شد. این پروژه شهرک سازی در سال ۱۹۸۳ تصویب شده است.

مسئولان رژیم صهیونیستی در آوریل ۲۰۲۲ نیز دستور مصادره صدها هکتار از اراضی فلسطین را صادر کردند.

پیشتر مرکز آمار فلسطین اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی هم اکنون از ۶۷ درصد ظرفیت زمین‌های نوار غربی فلسطین که برای فلسطینی‌هاست، بهره‌برداری می‌کند.

طبق اعلام سازمان مذکور، حدود ۱۸ درصد از مساحت مناطق مصادره شده در کرانه باختری برای اهداف نظامی استفاده می‌شود؛ در حالی که دیوار الحاقی (که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد) بیش از ۱۰ درصد از کرانه باختری را نابود کرد.

بر اساس اعلام مرکز آمار فلسطین، اشغالگران صهیونیست هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از کل مساحت مرزهای تاریخی فلسطین شامل کرانه باختری، غزه و اراضی اشغالی را تصرف کرده و از آنها بهره‌برداری می‌کنند.