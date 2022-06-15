هشدار نسبت به کلاهبرداری به اسم پیش فروش مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت‌خواه با هشدار به تهرانی‌ها افزود: در سال گذشته ۳۵ هزار پرونده در محاکم قضائی استان تهران با موضوع جعل و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان ثبت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه‌داد: طبق آخرین گزارش‌های دادگستری تهران این آمار در سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

وی ادامه‌داد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در سال ۱۳۹۳ با تأیید قوه قضائیه به آئین نامه اجرایی تبدیل شد در واقع فلسفه این قانون جلوگیری از فروش اموال به صورت معارض به اشخاص متعدد بوده است.

محبت‌خواه به پیش فروشندگان و مشاوران املاک هشدار داد که مجازات حبس برای تخلف از قانون توسط قانونگذار پیش بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به شهروندان هشدار داد حتماً باید پیش فروش در دفتر اسناد رسمی ثبت و کد رهگیری دریافت شود.

وی تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک در این زمینه صلاحیت فروش ندارند و فقط می‌توانند متقاضیان را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.