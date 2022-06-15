زلزله ۴.۷ ریشتری حوالی چارک را لرزاند/وقوع ۱۱زلزله در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ۴.۷ ریشتری ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه پیش از ظهر چهارشنبه حوالی بندرچارک در شهرستان بندرلنگه از توابع استان هرمزگان را لرزاند. این یازدهمین زمین لرزه در استان هرمزگان طی ۲۴ ساعت گذشته بود. این زمین لرزه در عمق ۱۴ کیلومتری از سطح زمین رخ داد.

همچنین زمین لرزه ای به قدرت ۳.۷ ریشتر هم پیش از این ساعت ۱۰ و ۵۸ دقیقه حوالی بندر چارک به ثبت رسید.

به گزارش مهر، تا کنون ۱۱ زمین لرزه طی ۲۴ ساعت گذشته در استان هرمزگان رخ داده است. که بر اساس گزارشات موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هشت زمین لرزه در بندرچارک در شهرستان بندرلنگه، ۲ زمین لرزه در کوخرد و جناح از توابع شهرستان بستک و یک زمین لرزه هم در حوالی فین شهرستان بندرعباس به ثبت رسیده است.

بزرگترین زمین لرزه طی ۲۴ ساعت گذشته به قدرت ۵.۲ ریشتر در حوالی جناح در شهرستان بستک ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.