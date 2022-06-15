آموزش و پرورش قوی با همکاری ائمه جمعه محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عادل حاجی‌پور ظهر چهارشنبه در نشست ائمه جمعه و مدیران آموزش و پرورش استان فارس، گفت: نقش آموزش و پرورش و ائمه جمعه در این جنگ ترکیبی در مقابله با دشمن در زمانی که ملت‌ها با استعمار نو و فرانو مواجه هستند بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

وی با اشاره به نقش مهم و کلیدی خانواده‌ها، گفت: خانواده‌ها به عنوان یک قطعه برجسته از جورچین تعلیم و تربیت باید مورد عنایت جدی قرار گیرند.

حاجی پور گفت: ما در یک جنگ تمام عیار ترکیبی در مقابل دشمن قرار داریم جنگی که مکرر در بیانات رهبر معظم انقلاب به آن پرداخته شده است یک زمانی استعمار کهنه با جنگ نظامی با سخت افزار خیلی راحت تقابلی با ملت‌ها داشت و صحنه جنگ واضح و روشن بود.

وی افزود: امروز استعمار کهنه به نو و اخیراً هم به فرانو تبدیل شده است یعنی مدل‌های مقابله و جنگ در بخش‌های مختلف غیرقابل تصور و حتی غیرقابل پیش بینی در عرصه‌های مختلف اتفاق می‌افتد.

مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس ادامه داد: مهمترین بستری که کانون اصلی حملات دشمن است بستر خانواده آموزش و پرورش است و این مسئله مهمی است که باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

حاجی پورگفت: نقش آموزش و پرورش و ائمه جمعه در این جنگ ترکیبی در مقابله با دشمن در زمانی که ملت‌ها با استعمار نو و فرانو مواجه هستند بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

وی به اقدامات و همکاری‌های مدیر کل آموزش و پرورش فارس با ائمه جمعه و زمینه سازی برای اتفاقی مبارک در خانواده آموزش و پرورش اشاره کرد.

مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس گفت: بعد از دو سال ماجرای کرونا شرایط بسیار سخت‌تری در آموزش و پرورش حاکم است و ما در واقع با فضای جدیدی روبرو هستیم اما این فضای جدید دست ما را نمی‌بندد بلکه زمینه برای انجام کار به شدت فراهم است.

حاجی پور افزود: در این راستا با روی کار آمدن دولتی انقلابی و مردمی که با تغییر در متن رویکردها و حتی سیاست‌های اجرای دولت تعاملات با ائمه جمعه و دیگران بیشتر شده است که باید از این فرصت پیش آمده نهایت بهره را ببریم.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش قوی هم بدون حضور، همکاری و همدلی ائمه محترم جمعه که در متن جامعه به عنوان فرمانده‌های قرارگاه فرهنگی مهمترین مسئولیت فرهنگی شهر را به عهده دارند اتفاق نخواهد افتاد.