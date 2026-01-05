بیانیه مشترک نهاد رهبری و بسیج اساتید همدان در واکنش به جنگ ترکیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحولات اخیر کشور و تشدید جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی در حوزههای شناختی، رسانهای و روانی، دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان همدان و سازمان بسیج اساتید استان همدان با صدور بیانیهای مشترک، بر ضرورت تبیین عالمانه، مطالبهگری منصفانه و دفاع صریح از امنیت ملی تأکید کرده و نقش دانشگاهیان را در خنثیسازی جنگ روایتها تعیینکننده دانستند.
بسماللّه الرحمن الرحیم
﴿وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ سوره بقره :۲۱۷
با سلام و تحیت به محضر رهبر حکیم انقلاب اسلامی و فرمانده جبهه عظیم مقاومت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظلّه العالی) و درود بر ملت بزرگ، بصیر و مقاوم ایران اسلامی، مردم مؤمن و انقلابی استان همدان.
تحولات اخیر کشور بار دیگر نشان داد که دشمنان ملت ایران، پس از ناکامی در جنگهای سخت و شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، راهبرد خود را در جنگ ترکیبی با محوریت جنگ شناختی، رسانهای و عملیات روانی متمرکز کردهاند؛ جنگی که هدف اصلی آن تحریف واقعیتها، القای ناامیدی، ایجاد شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی است.
در این میان مطالبات بهحق اقتصادی و اعتراضات مسالمتآمیز مردم شریف، واقعیت انکارناپذیری است که نیازمند رسیدگی جهادی، جدی و فوری مسئولین مربوطه میباشد؛ اما متأسفانه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی با سوءاستفاده از همین مطالبات به حق، میکوشند با بنبست نمایی و القا ناکارآمدی نظام اسلامی، با ایجاد آشوب، ناامنی و اغتشاش، پروژه فشار و حمله مجدد به ایران اسلامی را تکمیل نمایند.
ملت بزرگ ایران، بارها ثابت کردهاند که در میدانهای پیچیده و کارزار جنگ روایتها نه منفعل اند و نه فریب این دغلکاری های رسانهای را میخورند. این ملت با بصیرتی برخاسته از ایمان، تجربه تاریخی و رهبری حکیمانه، میان اعتراض آگاهانه و فتنه صهیونیستی تمایزی روشن قائل اند. مردم ولایتمدار هرگز اجازه نخواهند داد دشمن، صدای مطالبه را به ابزار تخریب امنیت و استقلال کشور تبدیل نماید.
امروز سکوت و انفعال در برابر تحریف، خود نوعی همراهی ناخواسته با دشمن است. تبیین عالمانه، مطالبهگری منصفانه، دفاع صریح از امنیت ملی و افشای نقش جریانهای وابسته داخلی و خارجی وظیفهای انقلابی و تاریخی است که همه ی جریانهای دلبسته به انقلاب اسلامی باید نسبت به آن حساس و کنش گر باشند. دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان و سازمان بسیج اساتید استان همدان با تأکید بر ضرورت تبلیغات تهاجمی، جهاد تبیین فعال و روایتسازی پیشدستانه از جامعه دانشگاهی، اساتید، نخبگان و دانشجویان مؤمن انتظار دارد با حضور هوشمندانه و اثرگذار در میدان رسانه و افکار عمومی ضمن افشای ماهیت واقعی جنگ دشمن، اجازه ندهند روایتهای دروغین جایگزین حقیقت شود. لذا با اعلام آمادگی کامل جهت ایجاد بستر گفت و گوی عالمانه دانشگاهیان عزیز با مسئولین محترم از هیچ تلاشی جهت به کارگیری ظرفیتهای خود دریغ نخواهند ورزید.
از دولت محترم انتظار میرود با اقداماتی فوری، شفاف و عادلانه، در مسیر کاهش فشارهای معیشتی مردم گام بردارد. از قوه محترم قضائیه نیز میخواهیم با برخوردی قاطع و بازدارنده، بساط پیادهنظام داخلی دشمن، عناصر نفوذی و مفسدین اقتصادی را برچیند. بی شک عینیت یافتن بیش از پیش مبارزه با فساد در شرایط فعلی کشور و تشکیل پرونده برای اخلال گران امنیت اقتصادی گامی مؤثر در ایجاد ثبات در بازار خواهد بود. بیتردید، با توکل بر خداوند متعال، توسل به اهلبیت علیهمالسلام و در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، ملت ایران این مرحله از نبرد ترکیبی را نیز با پیروزی پشت سر خواهد گذاشت و پرچم عزت، استقلال و پیشرفت را برافراشته نگاه خواهد داشت.
