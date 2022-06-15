۶۱ درصد جمعیت گیلان دُز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ادامه روند کاهش آمارهای کرونایی در استان گیلان همانند سایر نقاط کشور، اظهار کرد: هم اکنون ۲۲ بیمار کرونایی در بیمارستان گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه تعداد بستری‌های روزانه نیز همانند آمار سایر بخش‌ها کاهش یافته است، گفت: در شبانه روز گذشته شاهد پذیرش و بستری شش بیمار کرونایی در گیلان بوده ایم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به وخامت حال چهار بیمار کرونایی در استان، افزود: هم اکنون چهار بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستر هستند که دو بیمار در شبانه روز گذشته به این بخش منتقل شده اند.

مهرابیان با تأکید بر نقش واکسیناسیون به ویژه تزریق دُز سوم در کنترل و کاهش آمارهای کرونایی، بیان کرد: متأسفانه هنوز ۶۱ درصد از جمعیت واجد شرایط گیلان واکسن دُز سوم خود را دریافت نکرده اند.