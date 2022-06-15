اختصاص ۳۲۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد عصر چهارشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان اصفهان اظهار داشت: در این سفر بیش از سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی استان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این اعتبارات هم برای بخش کشاورزی و هم دامداری است، ابراز داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که دنبال می‌کنیم اصلاح الگوی کشت بر مبنای گیاهان کم آب بر است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای حمایت از دامداری‌ها اعتبارات و تسهیلات خوبی مدنظر قرار گرفته شده است، گفت: امیدواریم نتیجه سفر هیئت دولت به استان اصفهان رشد و ارتقای صنعت کشاورزی و دامداری این استان باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین حوزه‌های مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی در بخش تأمین امنیت غذایی است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا شهریور سال جاری الگوی کشت در سطح کشور را به سمت حمایت از تولید داخل غلات و گیاهان پایه قرار دهد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه در بحث مربوط به تأمین نهاده‌های دامی رشد خوبی در سطح کشور داشته‌ایم، افزود: با همکاری نهادها و سازمان‌های مربوطه مثل گمرک اقدامات خوبی در تأمین نهاده‌های دامی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط تأمین بالای چهار میلیون تن تأمین نهاده‌های دامی در بنادر کشور مهیا است، تاکید کرد: در بخش توزیع نیز نهاده‌های دامی هر روز در سطح کشور در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه محدودیت‌های واردات برنج در کشور برداشته شده است، افزود: لازم است بین تولیدکننده و مصرف کننده در سطح کشور یک همدلی ایجاد شود تا این دو در کنار هم حامی همدیگر باشند.