لزوم اصلاح الگوی کشت به سمت گیاهان کم آب بر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر سیدجواد ساداتی نژاد شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به شهرستان آران وبیدگل در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر هیئت دولت به استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان قطب تولید مواد غذایی است.

وی با اشاره به وقوع تنش آبی در سطح استان اصفهان و در سطح کشور ابراز داشت: لازم است تا اصلاح الگوی کشت به سمت گیاهان کم آب بر مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه استان اصفهان منشأ تحولاتی در صنعت کشاورزی در دیگر استان‌های کشور هم است، تصریح کرد: به منظور مقابله با کم آبی کشت گلخانه‌ای در این استان توسعه می‌یابد.

وی یکی دیگر از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان را ترویج گیاهان دارویی دانست و خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت‌های زیادی در این بخش دارد به طوری که منطقه کاشان قطب تولید گل محمدی در سطح کشور است.

ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مردمی سازی یارانه‌ها در سطح کشور گفت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از موارد سبب از بین رفتن بهره وری در حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی شد و از این رو حذف این ارز یک ضرورت مهم بود.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان مصمم است، خاطرنشان کرد: روزانه حدود یک هزار تن مرغ مازاد کشور خریداری می‌شود تا چرخه تولید در این صنعت پایدار بماند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از حذف عوارض صادرات تخم مرغ خبر داد و افزود: این موضوع شامل دیگر محصولات همانند مرغ، شیر خشک، خامه و چربی نیز می‌شود تا زمینه لازم برای حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.