کادر فنی تیم ملی فعلی توان لازم را برای حضور در جام جهانی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد) در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی قطر در گروه حساسی قرار گرفته است گفت: متأسفانه شرایط فوتبال و تیم ملی کشورمان در شأن مردم و کشور نیست. وضعیت نامشخص فدراسیون فوتبال، عدم هماهنگی بازی‌های تدارکاتی مناسب برای تیم ملی مردم به ویژه جوانان را نگران کرده است.

وی ادامه داد: خبرهای خوبی از آینده فدراسیون فوتبال به گوش نمی‌رسد شنیده می‌شود برخی سیاسیون برای آینده فوتبال برنامه ریزی کرده‌اند و قصد دارند گزینه خود را در رأس این ورزش قرار دهند.

موسوی لارگانی گفت: لازم است با توجه به اهمیت موضوع جام جهانی دولت و وزیر ورزش در رأس کار وارد شوند و برای اصلاح کادر فنی و تنظیم بازی‌های تدارکاتی مناسب جهت تقویت روحیه تیم ملی اقدام کنند. کادر فنی تیم ملی توان فنی و تجربه کافی را برای حضور در جام جهانی ندارد. حواس تان به آبروی ورزش کشور باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه ماه‌ها از گزارش هیأت تحقیق و تفحص درباره شرکت فولاد مبارکه می‌گذرد: اظهار کرد: این گزارش اثبات کننده حجم عظمی از فسادهای تودرتو در لایه‌های مختلف دولتی است. متأسفانه بعد از ماه‌ها هنوز رسیدگی کامل به این موضوع انجام نشده است.

وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو گفت: چرا باید برق کشاورزی ۵ ساعت قطع باشد؟

موسوی لارگانی همچنین درباره عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان گفت: سال‌ها معلمان منتظر این قانون بودند و چند ماه در مجلس برای تثبیت آن تلاش کردیم چرا امروز این قانون اجرایی نمی‌شود هر چه سریع‌تر احکام رتبه بندی معلمان را صادر کنید.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی در رابطه با رسیدگی به پرونده شرکت فولاد مبارکه گفت: گزارش نهایی درباره این موضوع به دست ما نرسیده است و برای ارائه آن زمان خواسته شده است هر زمان گزارش ارائه شود حتماً هفته بعید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.