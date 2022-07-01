دریافت 19 MB کد مطلب 5528119 https://mehrnews.com/xXZrM ۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۸ کد مطلب 5528119 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۸ لحظه انهدام یک انبار مهمات در اوکراین توسط ارتش روسیه وزارت دفاع روسیه فیلمی از لحظه هدف قرار دادن یک انبار مهمات در منطقه دونباس اوکراین را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط استرالیا ۳ وزیر روسی را تحریم کرد اوکراین چشم انداز اروپایی بسیار روشنی دارد حرکت اتوبوسهای مملو از مسافر از کریمه به جنوب اوکراین زمزمه های جنگ جهانی سوم به گوش می رسد/ وجود صدای سوم بی طرف ضروری است روسیه همچنان اتحادیه اروپا را تهدید می کند تحریمها میتواند توجیهی برای آغاز جنگ باشد روسیه صادرات برخی محصولات غذایی دیگر را هم محدود کرد برچسبها جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین انفجار انبار مهمات دونباس اوکراین ارتش روسیه
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