دریافت 19 MB

کد مطلب 5528119
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۵۸

لحظه انهدام یک انبار مهمات در اوکراین توسط ارتش روسیه

لحظه انهدام یک انبار مهمات در اوکراین توسط ارتش روسیه

وزارت دفاع روسیه فیلمی از لحظه هدف قرار دادن یک انبار مهمات در منطقه دونباس اوکراین را منتشر کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      8 14
      پاسخ
      انفجار انبار مهمات این شکلی نیست.
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      32 15
      پاسخ
      ان‌شاءالله غرب لجن وانگلیس انگل وفرانسه لاش و آلمان مستعمره آمریکا همین شکلی به وسیله روسهای بزرگ ازبین برن تادنیاارامش وآسایش به خدببیند
      • مهدی IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
        6 4
        واقعا دنیا از این کشورهای اروپایی و امریکا به گند کشیده شده اینا نباشن دنیا رنگ آرامش رو بخودش میگیره
      • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
        4 2
        همیشه از همسایه بترس نه از غیر
      • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
        10 7
        روسهای بزرگ بچه اول تاریخ را مطالعه کن بعد نظر بده بزرگترین دشمن ما همین روس‌ها هستنند
      • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
        1 1
        خواب شو ببینی
    • آبی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      22 8
      پاسخ
      مرگ بر انسان ها ی جنگ طلب
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      29 14
      پاسخ
      روسیه بایدبارصد کامل تمامی تسلیحات که ازاوپاوآمریکابه اوکراین فرستاده میشوددرهمان لحظات اولیه یکجاآنهاراموردهدف قراربدهدونابودکند.ماازجنگ علیه هیچ کشوری دفاع نمیکنیم ولی ازتفکری که ناتوداردباخبریم آنهاتفکرات شومی درسرمی پرورانندکه برای روسیه وکشورهای مستقل بسیارخطرناک است.
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      12 11
      پاسخ
      دوروغ محضه روس ها دنبال قدرت هستن آمريكا انگلیس اسرائیل سگ زرد برادر شغاله
    • ع ا ز CA ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      21 11
      پاسخ
      مهمات های مجانی بدست آمده اینطوری باید منهدم بشود اینها مهمات ناتو است که منهدم میشود
    • محمد IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      24 15
      پاسخ
      آ فرین بر روسها ،،،مرگ بر ناتو خون آشام دشمن بشریت
    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      20 10
      پاسخ
      ایول 👍.
    • IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      23 3
      پاسخ
      جنگ یعنی ویرانی همه چیز
    • سید حیدر IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 4
      پاسخ
      با سلام به درد ناتو همین پوتین میخوره اینجوری اتیش بزنه مالش رو امریکا و ناتو هر کشوری که تسلیم بردگی انها شود کشورهای خوبی هستند کشوری که جلوشون بایستد جنایتکار هست خدارو شکر که با دیت خودشون خودشون را از بین میبرند
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 5
      پاسخ
      علوفه دامه انفجار نداشت گل منگلی
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 2
      پاسخ
      در صورت وجود مهمات در این سازه، بایستی شاهد انفجارهای پی‌درپی به همراه پرتاب شدن اشیا به اطراف و گسترش شدید آن باشیم که چنین چیزی در فیلم مشاهده نمی‌شود. همچنین انبارهای مهمات در جنگ به طور معمول در زیر زمین هستند.
    • علی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      4 3
      پاسخ
      با یه موشک ۱۰هزاردلاری میشه میلیون ها دلار نابود کرد خداکنه روسیه بتونه مچ غرب بخوابونه تو جنگ اوکراین روسیه داره با تمام دنیا جز ۷کشور میجنگه و نتایجی که گرفته عالیه هیچ کشوری تاحالا نتونسته تنهایی یه نظام و کشورمستقل باحمایت غرب نابودکنه ولی روسیه داره اینکارمیکنه امیدوارم مشت محکمی به دهن غرب
    • بینام IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      5 3
      پاسخ
      انشاالله با نابودی روسیه و نابودی کمونیستم این حیوان ضد ایرانی جهان روی خوش ببینه
    • Ahmad US ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      3 3
      پاسخ
      روسیه ۴ ماهه در فتح اوکراین گیر کرده بعد حرف از تقابل با ناتو میزنید؟ به نظر میرسه ارتش روسیه چیزی جز بلوف نبود
      • جلال IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
        2 0
        اوکراین سگ خیمه شب بازی غرب وحشی ه ! در واقع روسیه کبیر یک تنه داره با تمام فساد غرب وحشی بربر مبارزه میکنه
    • ناشناس IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 0
      پاسخ
      جنگ بده خیلی به امید صلح جهانی
    • محمد IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
      1 1
      پاسخ
      سلام دوستان امریکا داره این ناتو بدبختو بکشتن میده روسیه نمیتونه اوکراینی ک مال خوپش بوده رو الان دس نشانده امریکا ک دشمنشه رو هسته ایی بببینه کنار خودش هر کس میبود خیلی زودتر باید اوکراینو محو میکرد
    • Am IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
      1 2
      پاسخ
      هرکشوری جلوی امریکای جنایتگر بایستد خوب است، حالا کره یا چین یا روسیه، مگه کورباشید یا از خودشان ک نفهمید داره تو دنیا چه غلطی میکنن این یانکیا آزمایشگاه های خطرناک بیولوژیک امریکاییها تو اکراین لو رفت و مشخص شد اینا چه نقشه شومی علیه بشریت دارن بازهم عده ای عین گاو از امریکا وناتو حمایت میکنن
    • محمد حیدری CA ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
      1 2
      پاسخ
      عامل اصلی جنگ اکراین شخص بایدن بود، چیزی بنام ناتو یعنی عملا یک تهدید گروهی غرب علیه ملت ها جهت اعمال استعمار با قدرت نظامی ناتو، احیای ناتو که توسط پیمان ورشو غیر فعال شده بود به معنی اعلان جنگ با کشورهای مستقل است. امروز انگلیس و آمریکا مصمم هستند تا حیات در کره زمین را به خطر بیاندازند.

    فیلم‌های پربازدید