استرالیا ۳ وزیر روسی را تحریم کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت استرالیا تحریم‌های تازه ای را علیه چند مقام دولتی و شهروندان روسیه وضع کرد.

بر اساس این گزارش، «ماریا لووا بلوا» کمیسیر حقوق کودکان رئیس جمهور روسیه، سه وزیر دولت و نیز ۱۲ شهروند روس در فهرست تحریم ها قرار دارند.

اسامی سه وزیر تحریم شده هم عبارتند از؛ «دیمیتری پاتروشف» وزیر کشاورزی روسیه، «ویتالی ساولیف» وزیر حمل و نقل و «ایرک فایزولین» وزیر ساخت و ساز، مسکن روسیه.

گفتنی است که استرالیا از ابتدای جنگ اوکراین تاکنون و در راستای همسویی با غرب، تحریم‌هایی را علیه ۸۲۸ شهروند روسیه و بلاروس وضع کرده است. تحریم‌های استرالیا مقامات بلند پایه از جمله «ولادیمیر پوتین» و «الکساندر لوکاشنکو» رؤسای جمهور روسیه و بلاروس را هدف قرار داده است.