به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه هال سیتی انگلیس سرانجام قرارداد قرضی اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی این تیم را دائمی کرد و این بازیکن را به صورت قطعی از باشگاه فنرباغچه ترکیه به خدمت گرفت.

صیادمنش در نقل و انتقالات زمستانی فصل قبل و بعد از دو تجربه انتقال قرضی به تیم‌های استانبول اسپور ترکیه و زوریا لوهانسک اوکراین، این بار به تیم هال سیتی قرض داده شد.

رضایت سرمربی و مالک باشگاه هال سیتی از صیادمنش باوجود به ثمر رساندن تنها یک گل، باعث شد تا برای جذب دائمی مهاجم جوان و ایرانی خود دست به کار شوند.

این تصمیم در نهایت عملی شد. هرچند درباره مبلغ خرید صیادمنش خبرهای متفاوت و مختلفی وجود داشت اما «آجون ایلیجالی» مالک ترکیه‌ای باشگاه هال سیتی سرانجام به صورت رسمی شرایط این نقل و انتقال را اعلام کرد.

ایلیجالی در این خصوص گفت: خریدهای جدید هال سیتی یعنی اوزان توفان و اللهیار صیادمنش از فنرباغچه در مجموع ۷ میلیون یورو بود.

مالک هال سیتی گفت: با فنرباغچه برای خرید صیادمنش مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به علاوه ۵۰ درصد از حق فروش بعدی این مهاجم توافق کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صیادمنش در سال ۲۰۱۹ از تیم استقلال راهی تیم فنرباغچه شد. در آن زمان گفته می‌شد در قرارداد فروش این بازیکن قید شده است که صیادمنش از انتقال اول خود از تیم فنرباغچه صاحب ۲۰ درصد از مبلغ فروش می‌شود.

در صورتی که چنین بندی در قرارداد صیادمنش وجود داشته باشد، استقلال با اعلام مالک باشگاه هال سیتی صاحب ۲۰ درصد از کل مبلغ ۴.۵ میلیون یورو می‌شود یعنی ۹۰۰ هزار یورو. در واقع باشگاه استقلال در این شرایط می‌تواند از انتقال مهاجم سابق خود به اروپا بیش از ۳۰ میلیارد تومان به دست بیاورد.

هال سیتی در حال حاضر در رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس حضور دارد و فصل آینده برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید