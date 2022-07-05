حمله پهپادی ترکیه به اردوگاه آوارگان در «مخمور» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی امروز از حمله پهپادی ترکیه به عراق خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: پهپاد ترکیه ای اردوگاه آوارگان کُرد در منطقه مخمور را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش این حمله پهپادی به منزلی در داخل این اردوگاه انجام شده است.

منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که آمار دقیقی از خسارات ناشی از این حمله تاکنون گزارش نشده است.

شفق نیوز گزارش داد: برخی اخبار رسیده حاکی از این است که حمله مذکور تلفاتی به دنبال داشته است. این حمله همزمان با سفر هیئت عالی رتبه از بغداد به مخمور انجام شده است.

این رسانه عراقی اعلام کرد که در این اردوگاه خانواده های کُردی حضور دارند که سالهاست از ترکیه آواره شده اند. ترکیه بر این باور است که پ ک ک در این اردوگاه حضور دارد و از آنجا حملاتی به داخل ترکیه انجام می شود.