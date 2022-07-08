به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، بابیان اینکه در روزهای پر از خیروبرکت ماه ذی‌حجه قرار گرفتیم، بیان داشت: در آستانه روز عرفه هستیم که یوم الترویه شروع می‌شود و حاجی‌ها آب جمع می‌کنند که به عرفات بروند و عرفات را درک کنند و بعد هم عید بزرگ و عظیم عید قربان که این ایام را به همه شما تبریک عرض می‌کنم.

در عرفه معرفت به کمال می‌رسد و در قربان انسان به نهایت خلقت که قرب پروردگار است باید برسد

وی در ادامه افزود: اگر بخواهم هدف از خلقت که رسیدن به معرفت و بعد قرب الهی است را بیان کنم؛ هردو در این دو روز خلاصه می‌شود، یکی روز عرفه و یکی روز قربان. در عرفه معرفت به کمال می‌رسد و در قربان انسان به نهایت خلقت که قرب پروردگار است باید برسد. مسیر همین است تا هر کس به‌اندازه استعدادش چه مقدار بهره گیرد و چه مقدار این مسیر را طی کند.

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه ما در عالم هستی جایی به بدی جهنم نداریم، گفت: آیات متعدد در قرآن کریم به بد بودن این جایگاه ازنظر جایگاهی اشاره می‌کند؛ اما امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه در دعای کمیل به خدای تعالی عرض می‌کند که: «ای خدای من، ای آقا و مولا و پروردگار من، برفرض که بتوانم بر عذاب تو صبر کنم اما چگونه بر فراق و دوری تو صبر کنم؟»

قرب هدف نهایی خلقت است

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه قرب هدف نهایی خلقت است، گفت: فراق و دوری خدا قابل‌تحمل نیست و این قرب به پروردگار که غایت خلقت است یک مسیر دارد و آن معرفت پروردگار است؛ معرفت الله انسان را به قرب الله می‌رساند، البته تا کسی خودش، خودش را خوب نشناسد، یعنی تا معرفت نفس نباشد، معرفت الله پیدا نمی‌شود لذا معرفت النفس و بعد معرفت الله و بعد قرب الله این‌ها باید در مسیر هم قرار بگیرند.

عید قربان تسلیم محض بودن را به نمایش می‌گذارد

وی با تأکید بر اینکه عید قربان روزی است که انسان با تمام وجودش به خدای تعالی اعلام می‌کند که هیچ و فقر محض است، گفت: عید قربان یعنی هیچ، یعنی من هیچ هستم. عالم هستی در مقابل خدا هیچ و همه‌چیز فدای اوست لذا در عید قربان تسلیم محض بودن را به نمایش می‌گذارد.

درراه دین باید از همه‌چیز خود بگذریم

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه عید قربان بندگی محض را که نتیجه عرفان، شعور و شهود است ظاهر می‌کند، تصریح کرد: عید قربان زمان ظهور یک چنین جریانی است و در عید قربان خاطره عشق و ایثار ابراهیم علیه‌السلام تجدید می‌شود و همه از پدر توحید یاد می‌گیریم که باید درراه دین و اعتلای دین و برپایی احکام الهی از همه‌چیز خود بگذریم و خود را محک بزنیم که چه مقدار تعبد داریم و تسلیم خدا هستیم.

عید قربان یعنی وظایف و تکالیف را بر خواسته‌های نفسانی خودمان مقدم کنیم

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه عید قربان یعنی وظایف و تکالیف را بر خواسته‌های نفسانی خودمان مقدم کنیم، گفت: باید در عید قربان خشنودی خدا را بخواهیم، یعنی تعلقات غیر خدایی را در قربانگاه ذبح کنیم و بعد جشن بگیریم.

هیچ‌چیزی را خدای تعالی بدون حکمت از انسان نخواسته است

وی در بخش دیگری بابیان اینکه ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب است که به مناسبت قیام خونین مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب نام‌گذاری شده است، گفت: بحث راجع به عفاف و حجاب مدتی است که جدی شده و همه فهمیده‌اند که دشمن، جدی از این مقوله دارد بهره می‌برد و باید ما کارکنیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز بابیان اینکه آن چیزی که از آیات و روایات به دست می‌آید این است که می‌فهمیم تمام برنامه‌های الهی بدون حکمت نیست، افزود: هیچ‌چیزی را خدای تعالی بدون حکمت از انسان نخواسته است و در مورد عفاف و حجاب هم مسئله همین است و اینکه تأکید بر حفظ و رعایت آن می‌شود قطعاً حکمتی دارد؛ البته بحث مفصل است و مقدمات و مؤخراتی می‌خواهد.

یکی از اهداف و انگیزه‌های پوشش پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و حفظ امنیت جامعه است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه بابیان اینکه یکی از اهداف و انگیزه‌های پوشش پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و حفظ امنیت جامعه است، گفت: وقتی به آیات مبارکه سوره نور به‌خصوص آیه ۳۱ از این سوره مبارکه توجه می‌کنیم در آنجا سه بار از آشکار شدن زینت‌ها نهی کرده است.

حضور بانوان و نقش‌آفرینی آن‌ها در جامعه منعی ندارد

وی ادامه داد: در آیه شریفه ۳۱ سوره مبارکه نور بیان می‌کند که منشأ بخش زیادی از مزاحمت‌هایی که متوجه بانوان هست به نوع پوشش آن‌ها برمی‌گردد؛ در ضمن اینکه اعلام می‌کند حضور بانوان و نقش‌آفرینی آن‌ها در جامعه منعی ندارد، کارهایی را که موظف هستند انجام بدهند؛ اما باید رعایت ضوابط عفاف و حجاب را داشته باشند و بهانه به دست افراد بیمار و کسانی که به دنبال برهم زدن عفت عمومی جامعه هستند ندهند؛ لذا در همان اوایل سوره نور برای این افرادی که مخل امنیت روانی جامعه هستند مجازات سنگینی در نظر گرفته است.

فرهنگ عفت و حیا باید در جامعه توسعه داشته باشد

خطیب نماز جمعه کرج بابیان اینکه دوم قرآن کریم تأکید دارد که فرهنگ عفت و حیا در جامعه توسعه داشته و زندگی مردم عفیفانه باشد، گفت: من آیات فراوانی را یادداشت کرده بودم که دیگر نمی‌خوانم که چگونه می‌گوید حیا داشته باشید؛ قشنگ‌ترین این قصه‌هایی را هم که قرآن نقل می‌کند قصه دختران حضرت شعیب است و حضرت موسی که چگونه عفیفانه مسیر را طی کردند.

رعایت عفت به خاطر ایجاد طهارت قلبی در افراد جامعه است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه تصریح کرد: سومین تأکیدی که قرآن دارد تأکید شدید می‌کند بر رعایت عفت به خاطر ایجاد طهارت قلبی در افراد جامعه و اینکه سعادت جامعه در تزکیه نفس آن است؛ لذا اولین وظیفه افراد و دستگاه‌ها تبیین مسئله حجاب و عفاف است.

حجاب، تکریم زن و هویت دادن به بانوان است

وی با تأکید بر اینکه اسلام می‌خواهد زن کریمانه در جامعه حاضر باشد، گفت: اسلام با حضور زن در جامعه مخالفتی ندارد اما حضور را کریمانه و عفیفانه می‌خواهد، نه اینکه ملعبه‌ای باشد به دست این‌وآن. نه اینکه کالای تجاری یا وسیله‌ای برای تبلیغات باشد. نه اینکه خودش کالا باشد. وقتی قرآن می‌گوید بانوان حجاب داشته باشند این تکریم زن و هویت دادن به بانوان است و الا قبلاً فرق انسان و حیوان را کاملاً توضیح دادیم.

آمریکا برای بانوان ناامن است

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز یادآور شد: بنده گفتم آمریکا برای بانوان ناامن است. خیلی آن ور آبی‌ها بدشان آمد. داخلی‌های جیره‌خور هم بدشان آمد. حرف زدند و دیدید در فضای مجازی؛ اما واقعیت همین بود که عرض کردیم.

برخورد مجامع به‌اصطلاح متمدن با زن

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه خاطرنشان ساخت: در همین مجامع به‌اصطلاح متمدن یک نظری بیندازید که نوع برخوردی که با این‌ها دارند چگونه است. برخورد پلیس با بانوان را در سطح جامعه را ببینید. معامله‌ای که با بعضی از بانوان انجام می‌دهند که قلاده به گردن آن‌ها می‌بندند مثل حیوان دست‌آموز جلوی خودشان در خیابان راه می‌برند، ازدواج زنان با حیوانات را تشویق و ترویج می‌کنند، آیا این‌ها کرامت زن است؟

وی در ادامه افزود: بحث انقلاب جنسی را دنبال کنید که چه اتفاقات سخیفی در غرب به وجود آمد که امروز خودشان از حرف‌های گذشته خودشان پشیمان هستند و به سمت دیگری دارند حرکت می‌کنند؛ اما همان نسخه را تجویز می‌کنند برای کشور ما. این‌ها دشمنی‌های آشکار است. آن‌هایی که نمی‌بینند این‌ها را ببینند.

برای برهنگی بدن از سر شروع می‌کنند

رئیس ستاد احیا امربه‌معروف و نهی از منکر استان البرز بابیان اینکه برای برهنگی بدن از سر شروع می‌کنند، گفت: همان‌که قرآن کریم می‌گوید اول سر را بپوشانید. بانوان باید اول از سر مواظبت کنند. عده‌ای هم برای سبک کردن کار دیده‌اید که می‌گویند این دو تار مو چه‌کار می‌کند؟ این دو تار مو چه ضرری دارد؟ به کجا ضربه میزند؟ مگر چه اتفاقی می‌افتد و امثال این حرف‌ها را می‌زنند. درست است در ظاهر کار، دو تار مو کاری انجام نمی‌دهد؛ اما باید ببینیم که این در چه مسیری است.

حجاب را زشت و کشف حجاب را زیبا جلوه می‌دهند

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه بابیان اینکه باید جلوی رخنه را گرفت، اذعان داشت: یک عده در نقشه شیطان بازی می‌کنند. کار شیطان تسویل است، تزئین و زینت بخشیدن است. دور را نزدیک و نزدیک را دور جلوه می‌دهد. زشت را زیبا و زیبا را زشت جلوه می‌دهد. شیطان مُسَوّل است، مزین است، حجاب را زشت و کشف حجاب را زیبا جلوه می‌دهد و جذابش می‌کند. فرقی هم بین شیطان جن و انس نیست.

مبارزه باحجاب فقط مبارزه با یک نماد و سمبل مذهبی یا سنتی نیست

وی بابیان اینکه مبارزه باحجاب فقط مبارزه با یک نماد و سمبل مذهبی یا سنتی نیست که به‌سادگی از آن بگذریم، گفت: مبارزه باحجاب یک تدبیری است که دشمنان اسلام برای تغییر فرهنگ و باور و اندیشه در جوامع اسلامی طراحی کرده‌اند؛ لذا از قدیم طرح کشف حجاب برای کشورهای اسلامی دستور کار جدی قرار داده شد. دراین‌بین ترکیه همان سال‌ها زود اقدام کرد و بعد رضاخان پلید در ایران نقش محوری داشت و دستور اربابانش را با سرسپردگی کامل دنبال کرد؛ اما کامل موفق نشد که انجام بدهد و ناچار شد که چند سال بعد قانونش را لغو کند.

هدف کلی دشمنان هویت زدایی است

امام‌جمعه کرج با تأکید بر اینکه امروز همان خط در دستور کار است، گفت: می‌بینید که چگونه دشمنان روی این موضوع هماهنگ با مزدوران و وابستگان داخلی کار می‌کنند که هدف کلی هویت زدایی است و حضرت آقا در این رابطه فرمودند: «من می‌خواهم مسئله حجاب را ذکر کنم و اشاره‌کنم. پول‌های زیادی خرج می‌کنند، فعالیت‌های زیادی می‌کنند، صدها رسانه را از انواع و اقسام رسانه‌ها به کار می‌گیرند برای اینکه بتوانند روی این نقطه حساس یعنی نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان اثرگذاری کنند».

از بین رفتن امنیت اجتماعی یکی از آثار سو بی‌حجابی است

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسئله هویت زدایی است، گفت: فکر نکنید که بحث یک تار مو است؛ نه این‌طور نیست. بحث دیگری است. هجمه، حمله و همه‌جانبه بودن آن را ببینید. دقت دارید که اگر امروز سخن از بی‌حجابی گفته می‌شود این حرف دنباله دارد که از بین بردن امنیت اجتماعی یکی از آثار سو آن است. همه باید به میدان بیایند؛ هم دستگاه‌های متولی و هم مردم به‌صورت آتش به اختیار و خودجوش.

همه باید بالباس رزم مناسب این میدان وارد عرصه بشویم

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این‌ها خیلی امیدوار بودند که در جنگ‌هایی که علیه ما راه انداختند موفق شوند که نشدند. جنگ اقتصادی را هم و تحریم‌های ظالمانه‌ای را هم که داشتند فکر می‌کردند که در آن پیروز میدان باشند؛ اما نشد و شکست‌های پی‌درپی خوردند. فشار و سختی را به ما وارد کردند اما مردم باتحمل جلوی آن‌ها ایستادند و موفق نشدند. لذا جنگ را به این سمت کشاندند. لذا همه باید بالباس رزم مناسب این میدان وارد عرصه بشویم و از این میدان هم به‌خوبی حراست کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه فرماندهان و افسران این میدان خود بانوان هستند، تأکید کرد: بانوان باید با برنامه و مدیریت‌شده نقشه‌های دشمنان را خنثی کنید. در اجتماعاتی که مطرح می‌شود شرکت کنید. اخیراً دختران انقلاب را شنیدم که جلساتی رادارند و می‌خواهند اجتماعاتی را برگزار کنند در چند شهر مِن جمله تهران و یکی دو شهر دیگر که اهالی آن مناطق باصلابت شرکت کنند و خار چشم دشمن شوند.

اگر بانوان محجبه در جامعه حضورداشته باشند، اثرگذار هستند

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه افزود: من چند سال قبل فراخوانی را در همین شهر کرج دادم، یادم هست که اجتماع عظیمی از بانوان جمع شدند. چند هزار نفر خانم محجبه جمع شدند. به هر جهت این نشان می‌دهد که اگر عزیزان محجبه در جامعه حضورداشته باشند، اثرگذار هستند.

فروشگاه‌ها به‌کلی از عرضه پوشاک و البسه ممنوعه خودداری کنند

وی با تأکید بر اینکه آن چیزی که مربوط به رعایت دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی است باید به جد دنبال شود، گفت: صمت و اصناف به کسبه نسبت به محل عرضه محصولات در پشت شیشه مغازه‌ها تذکرات لازم را دهند. فروشگاه‌ها به‌کلی از عرضه پوشاک و البسه ممنوعه خودداری کنند و نیروی انتظامی با جدیت قانون را اعمال کند.

اثرات فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز تأکید کرد: فرهنگ عفاف و حجاب، مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد آرامش روانی جامعه و پاسداشت فضائل و ارزش‌های انسانی و حفظ جایگاه الهی و نقش حیاتی زن در جامعه، در تحکیم مقدس‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، در حفظ هویت و معنویت در جامعه، در مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، در کاهش بزه و ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی و استحکام جوامع اسلامی در برابر نفوذ بیگانگان مؤثر است. پس همه باید جدی بگیریم که این خواسته آحاد مردم، قانون، دین، خانواده شهدا و متدینین است که احکام شرع و قانون در مورد حجاب در همه‌جا باید رعایت شود.

باید ارزش‌های دینی کودکان را با کتاب کودک تقویت کرد

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به هجدهم تیرماه روز ادبیات کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: اساساً در مقابل تهاجم فرهنگی باید با خلاقیت وارد شد تا تأثیر لازم را داشته باشد. کتاب که الآن برای کودکان دارد چاپ می‌شود درخور نیست. باید ارزش‌های دینی کودکان را با کتاب کودک تقویت کرد. متأسفانه کمبود داریم. کسانی که می‌توانند و دست‌به‌قلم هستند وظیفه جدی آن‌ها الآن همین است. تأخیر نیندازند. ایمان را باید از بچگی به کودکان آموخت.

ما اهل گفتگو و تعامل سازنده هستیم

وی در بخش دیگری با اشاره به ۲۳ تیرماه، روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان، اذعان کرد: چند وقتی هست که مقامات کشورهای دنیا به ایران می‌آیند. در همین یکی دو ماه اخیر دیدید که در حال رفت‌وآمد هستند که شاید تعدادش از کل زمان دولت قبل بیشتر باشد.

خطیب نماز جمعه کرج در ادامه بابیان اینکه بعضی کشورها برای کشت فرا سرزمینی، زمین را در اختیار ایران قراردادند، گفت: چند صد هزار هکتار در اختیار ایران گذاشتند که ایران در آنجا کشاورزی کند ولی قبلاً می‌گفتند که این آقایانی که الآن هستند زبان سخن گفتن با دنیا را بلد نیستند و امثال این حرف‌ها. خوب ببینید که در همین چند وقت چطور با دنیا سخن گفته‌شده است.

دولت قبل بر اساس همین تعامل با دولت‌ها برجام که خسارت محض بود را امضا کرد

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه افزود: بحث تعامل با مستکبران و دشمنانی است که لحظه‌ای برای از بین بردن ملت ما کوتاهی نمی‌کنند و ما را محور شرارت می‌دانند بااینکه خودشان شرور عالم هستند. مگر دولت قبل بر اساس همین تعامل با دولت‌ها برجام که خسارت محض بود را امضا نکرد؟ پس چرا خارج شدند و تحریم را بیشتر کردند؟!

وی بابیان اینکه امروز همه‌کسانی که روزگاری امضای مسئولان آمریکایی را تضمین می‌دانستند مجبور به اعتراف شدند که آمریکا عهدشکن، مزور و دروغ‌گو است و اعتمادی به مذاکره با آن‌ها نیست، گفت: آمریکایی‌ها هم نشان دادند که گفت‌وگو با مستکبران سازنده نیست و تعامل با آن‌ها مفید نیست اما ما اهل گفتگو و تعامل سازنده هستیم و هرگز جنگ‌طلبی نکردیم. به هیچ کشور و همسایه‌ای تجاوز نکردیم اما هرگز زیر بار زور قدرت‌های متجاوز نمی‌رویم و نخواهیم رفت.

بحران در سرزمین‌های اشغالی بیشتر از قبل شده است

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز در بخش دیگری افزود: راجع به رژیم غاصب هم باید عرض کنم با برکنار شدن نخست‌وزیرش که یک سال بیشتر دوام نیاورد، بحران در سرزمین‌های اشغالی بیشتر از قبل شده و از بین رفتن و افول این جرثومه فساد سرعت گرفته و موجودیتشان با خطر جدی مواجه شده است. در کمتر از ۴ سال پنجمین انتخاباتشان را در ماه‌های آینده برگزار خواهند کرد. قبلی‌ها که ناموفق بودند و این نشان‌دهنده این است که شیرازه کار را در اداره خودشان از دست داده‌اند. مرگ اسرائیل حتمی است و با هیچ نفس مصنوعی هم احیا نخواهد شد. البته تا بمیرد دست‌وپا می‌زند ولی قطعی بدانید که خواهد مرد.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به سخنرانی‌های پیش از خطبه نماز جمعه، گفت: برادر بزرگوارمان مدیرکل محترم دامپزشکی نکاتی را به شما بیان کردند، راجع به دام و خرید دام و اینکه گوشت را باید چگونه بخرید و چگونه استفاده کنید تا آسیب آن کمتر متوجه شما شود، نصایح ایشان را قطعاً توجه داشته باشید. به‌خصوص در این ایامی که در مناطق مختلف ذبح می‌شود که چگونه باید استفاده کنید و چگونه گوشت را خردکنید و چگونه نگهداری کنید که نکات مفیدی بود که ایشان فرمودند و باید حتماً دنبال کنید.

وی در خاتمه تصریح کرد: برادر بزرگوارمان مدیرکل دارایی و مالیات که مسئله مالیات هم نکات مهمی دارد، بحث فرار مالیاتی بحث پرداخت به‌موقع مالیات که ان‌شاءالله در یک فرصت مناسبی با مقدمه‌ای راجع به مالیات و ارزشی که دارد و نقشی که در توسعه جامعه دارد ان‌شاءالله مطالبی را خواهم گفت.