نباید دوباره شاهد تفاوت قیمت نرخ ارز باشیم

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و آغاز دور جدیدی از گفتگوها میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا، گفت: من فکر می‌کنم هر مذاکره‌ای که صورت می‌گیرد اگر بر اساس احترام بر تعهدات قبلی باشد و احیای برجام را متناسب با عمل واقعی متقابل صورت دهد، به نحوی که بنا بر زورگویی و زیاده‌خواهی نباشد، نتیجه‌بخش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شرایط غرب نسبت به سال‌های گذشته در گفتگوها تغییر پیدا کرده و همین موضوع رویکرد آنها را تغییر داده است، تصریح کرد: امروز آمریکا و اروپا بعد از جنگ روسیه و اوکراین در شرایطی قرار دارند که اقتضا می‌کند واقع‌بینانه‌تر با ایران مذاکره کنند. تداوم این شرایط یعنی تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین و اثرات آن بر حوزه بازار انرژی،، نگرانی‌ها برای غرب را تشدید خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: اروپا که این شرایط را بیشتر لمس می‌کند می‌کوشد تا با میانجی‌گری شرایط بهتری در مذاکرات حاکم شود تا شاید زودتر نتیجه به دست بیاید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با رویکرد دولت در داخل کشور و نگاه مستقل از نتیجه مذاکرات، اظهار کرد: سایر سیاست‌ها مربوط به اقتصاد داخل کشور است. پرداختن به ایجاد این سیاست که اثرگذاری نرخ ارز و نوسانات ارزی، کمترین اثر را روی معادلات اقتصادی کشور بگذارد، اهمیت زیادی دارد.

وی تأکید کرد: باید وابستگی اقتصاد به ارز ترجیحی کمتر و کمتر شود، البته دولت در این زمینه تلاش خود را برای حذف ارز ترجیحی و برطرف کردن تبعات آن آغاز کرده است و این تلاش باید ادامه پیدا کند. نکته مهم این است که بار دیگر شاهد تفاوت نرخ میان ارز آزاد و نیمایی نباشیم، چراکه در این صورت مجدداً فضایی برای رانت‌خواری و سو استفاده ایجاد خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: مقاوم‌سازی درونی قدرت مدیریت دولت بر حفظ ارزش ریال و مدیریت نرخ ارزی دو نکته بسیار مهمی است که اگر تیم اقتصادی دولت بتواند این دو را به درستی پیش ببرد اثرگذاری قابل توجهی در شرایط ایجاد خواهد شد و به بهبود مشکلات نزدیک‌تر می‌شویم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت در این حوزه هم در حوزه سیاست داخلی اثرگذاری خواهد داشت و هم قدرت و توان تیم مذاکره‌کننده در گفتگوها را بیشتر خواهد کرد.