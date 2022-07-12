تعداد بیماران کرونایی بستری در استان بوشهر به ۴۴ نفر افزایش یافت

حسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۵ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۶ نفر نیز با حال خوب ترخیص شدند.

وی با اشاره به روند افزایش تعداد بیماران کرونایی در استان ادامه داد: در حال حاضر ۴۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به سپری شدن یک روز بدون فوتی کرونا در استان اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۸ نفر به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۱۰۴ هزار و ۸۹۲ نفر عنوان کرد.