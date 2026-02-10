واژگونی سمند در جاده میامی به سبزوار با ۳ مصدوم

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع یک فقره حادثه رانندگی همزمان با بعد از ظهر سه شنبه در میامی بیان کرد: امروز واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر ۲۱ جاده میامی ـ سبزوار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.‌

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند بیان کرد: تیم امدادی در صحنه دریافت که این سانحه سه مصدوم برجای گذاشته است.

رئیس هلال احمر میامی همچنین بیان کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.