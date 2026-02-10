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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

واژگونی سمند در جاده میامی به سبزوار با ۳ مصدوم

واژگونی سمند در جاده میامی به سبزوار با ۳ مصدوم

میامی- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان میامی از واژگونی سمند در جاده میامی به سبزوار با سه مصدوم خبر داد. ‌

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع یک فقره حادثه رانندگی همزمان با بعد از ظهر سه شنبه در میامی بیان کرد: امروز واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در کیلومتر ۲۱ جاده میامی ـ سبزوار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.‌

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند بیان کرد: تیم امدادی در صحنه دریافت که این سانحه سه مصدوم برجای گذاشته است.

رئیس هلال احمر میامی همچنین بیان کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را باهمکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

کد مطلب 6745602

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