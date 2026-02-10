به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در ستاد رونق تولید و رفع موانع استان سمنان در استانداری ضمن اشاره به ضرورت حمایت از تولیدگران بیان کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه، کمک مؤثر به واحدهای تولیدی و حل سریع مشکلات آن‌هاست و مصوبات این جلسات برای همه دستگاه‌ها و بانک‌ها لازم‌الاجر ااست.

وی با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی حق نادیده گرفتن مصوبات این کارگروه را ندارد، افزود: اگر مصوبه‌ای دارای اشکال است، باید در همین جلسات مطرح و اصلاح شود، نه اینکه در مرحله اجرا متوقف یا نادیده گرفته شود.

استاندار سمنان ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی، زمان برای تولیدکننده بسیار حیاتی است و تأخیر چندروزه یا چند هفته‌ای در تصمیم‌گیری می‌تواند آسیب جدی به فعالیت اقتصادی وارد کند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حضور مدیران در ستاد تسهیل تأکید کرد و گفت: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌ها باید در دسترس باشند زیرا سه‌ شنبه‌ ها روز پیگیری امور اقتصادی و تولید کنندگان بوده و مدیران باید پاسخگو باشند.

وی افزود: حضور مدیران در جلسات، ملاقات‌های مردمی و پاسخگویی مستقیم، نقش مهمی در حل مشکلات و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دارد و این موضوع باید به‌صورت جدی مدیریت و نظارت شود.

استاندار سمنان با تأکید بر نقش دستگاه‌هایی همچون امور مالیاتی، بانک‌ها، تعزیرات حکومتی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یک وظیفه مشترک است و همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون، همراهی لازم را داشته باشند.