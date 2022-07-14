به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در آئین افتتاح شورای حل اختلاف ویژه شرکتهای دانش بنیان که در محل پارک علم و فناوری استان با حضور دهقانی فیروزآبادی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کشور و عباسی، رئیس پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی استان و برخی از مدیران دادگستری کل استان برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان «سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» بیان کرد: مقام معظم رهبری هر سال با نگاه کلان به مسائل کشور برای حرکت همه ارکان نظام در حوزههای مختلف اقدام به نامگذاری سالها میکنند؛ امسال با توجه به نقشی که شرکتهای دانش بنیان در تولید و اشتغال میتوانند داشته باشند این نامگذاری، جهتگیری کلی و لزوم اقدام عملی دستگاههای مختلف را در این حوزه در سال جدید مشخص کرد.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق شعار سال، اقدامات ایجابی و سلبی به صورت توأمان نیاز است متذکر شد: مجموعه قوه قضائیه و ستادهای اقتصاد مقاومتی اعم از ستاد کشوری و استانی اقدامات متعددی در این حوزه انجام دادهاند که در این راستا اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان به موضوع شرکتهای دانش بنیان اختصاص داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه یکی از اقدامات ایجابی برای تحقق شعار سال، حمایتهای حقوقی و قضائی از شرکتهای دانش بنیان است اضافه کرد: ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه شرکتهای دانش بنیان، سومین نوع از این شعب شوراهای تخصصی در استان است که پیش از این با ایجاد شعبه ویژه مدیریت شهری و شعبه ویژه اتاق اصناف در این مسیر گام برداشته شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه اقدام افتتاح شعبه ویژه، هم در راستای تحقق شعار سال برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و هم اجرای محورهای ۱۵ گانه ابلاغی رئیس قوه قضائیه است، تصریح کرد: از محورهای ۱۵ گانه ابلاغی رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری، لزوم اقدام جهت تحقق شعار سال و حمایت از تولید به ویژه حمایت از شرکتهای دانش بنیان، همچنین بهره گیری از ظرفیتهای موجود جهت سازش و اصلاح ذات البین است و تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مربوط به شرکتهای دانش بنیان در همین راستا میباشد و همچنین سفر رئیس قوه قضائیه به استان البرز در هفته گذشته و حضور در شهرک صنعتی و دارویی برکت نیز یکی از مصادیق حمایتهای عملی دستگاه قضائی از شرکتهای دانش بنیان است.
وی اضافه کرد: با ایجاد شعب تخصصی، سازش و اصلاح ذات البین، همچنین تخصصی کردن امور محقق میشود؛ بهترین راه جهت حصول سازش در پروندهها این است که از متخصصان حوزههای مربوطه برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.
عالیترین مقام قضائی استان البرز با بیان اینکه محدودیتی در رسیدگی این شعب وجود ندارد متذکر شد: هم در موضوعات مربوط به صلاحیت عام رسیدگی شورا و هم در راستای اجرای مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراها میتوانیم از ظرفیتهای شورای حل اختلاف برای سازش در پروندههای مختلف حقوقی وکیفری استفاده کنیم؛ همچنین علاوه بر پروندههای جدید در مورد احکامی که قبلاً صادر شده نیز میتوان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در خصوص سازش در اصل موضوع و یا توافق در نحوه اجرا استفاده کرد.
وی با بیان برخی اقدامات انجام شده در حمایت از تولید و تحقق شعار سال در ۱۴۰۰ گفت: حمایتهای قضائی و اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال قبل منتهی به تداوم یا ایجاد حدود ۹۸۰۰ شغل شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز به برنامههای دادگستری کل استان در تحقق شعار سال و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل شورای مشورتی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان، اختصاص شعب ویژه در دادسراها و محاکم برای دعاوی له یا علیه شرکتهای دانش بنیان، ایجاد شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف شرکتهای دانش بنیان، برگزاری دورههای ویژه برای آشنایی قضات با مقررات مربوط به شرکتهای دانش بنیان از جمله این اقدامات است.
وی با تبیین فلسفه ایجاد شورای حل اختلاف تصریح کرد: تمرکز و هدف ایجاد شورای حل اختلاف ایجاد سازش و اصلاح ذات البین است.
فاضلی هریکندی در پایان مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف ویژه شرکتهای دانش بنیان که در پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد از تلاش معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان و رئیس پارک علم و فناوری استان البرز در تشکیل این شعبه تقدیر کرد.
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