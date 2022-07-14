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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

مصدومیت ۵ نفر در واژگونی پراید در محور شهرضا – اصفهان

مصدومیت ۵ نفر در واژگونی پراید در محور شهرضا – اصفهان

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در حادثه واژگون شدن پراید در محور شهرضا – اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی خودرو در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید واژگون و با نیوجرسی برخورد کرده است، تصریح کرد: این حادثه قبل از میدان میوه تره بار شهرضا از سمت اصفهان اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: این حادثه پنج مصدوم شامل دو مرد ۶۵ و ۴۲ ساله، یک خانم ۲۶ ساله و دو کودک چهار و ۱۴ ساله داشت.

وی ادامه داد: دو واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد و مصدومان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.

کد مطلب 5538188

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