رفع مشکلات مردم دغدغه اولیه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام منصور صابری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردستان، اظهار داشت: در آستانه بزرگترین عید یعنی عید غدیر قرار داریم روزی که کفار از اسلام مأیوس شده بودند و در این فکر بودند که وقتی که پیامبر از دنیا رفت دین اسلام هم خواهد رفت اما غافل از این بودند که خداوند طرحی برای جامعه و امت اسلامی طراحی کرده که تا قیامت خواهد بود.

وی افزود: خداوند متعال روز غدیر را روز ناامیدی شیطان که بزرگترین دشمن اسلام و مسلمین است معرفی می‌کند، واقعه غدیر یک مسئله غیر قابل انکار است و برخی‌ها به دنبال این هستند که غدیر به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه موقت اردستان یادآور شد: اکنون بعد از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال واقعه غدیر روز به روز جهانی‌تر می‌شود و فرهنگ غدیر نهادینه می‌شود که این وظیفه همه شیعیان است که محکم پای ولایت بایستند و غدیر که همان فرمان رسول اکرم است را تبلیغ کنند.

حجت السلام صابری ضمن تشکر از هیئات مذهبی و نهادهای فرهنگی جهت برنامه ریزی برای بزرگداشت غدیر در این شهرستان، خاطرنشان کرد: تا ۲۵ ذی الحجه ایام شادی اهل بیت است و زیبنده نیست که ما عید را رها کنیم و از قبل غدیر مشغول سیاه‌پوشی برای محرم شویم، محرم جای خود دارد و باید بعد از پایان ایام شادی، کار سیاه پوشی انجام شود.

وی با اشاره به هفته تأمین اجتماعی و بهزیستی، تصریح کرد: رسالت تأمین اجتماعی این است که به مردم در جامعه کمک کند و از آنان دستگیری کند همچنین بهزیستی هم در سطح کشور و شهرستان خدمات خوبی به مردم ارائه می‌دهد.

کسی حق ندارد جلوتر از دین و قانون در ارتباط با حجاب تصمیم بگیرد

امام جمعه موقت اردستان در خصوص مسئله عفاف و حجاب تاکید کرد: برداشت‌های سلیقه‌ای در ارتباط با مسئله حجاب ممنوع است و کسی حق ندارد جلوتر از دین و قانون در ارتباط با حجاب تصمیم بگیرد، متأسفانه مشاهده می‌کنیم بعضی‌ها با کج‌سلیقه‌گی برای بدبین کردن آحاد جامعه نسبت به دین و نظام دستورالعمل‌هایی را صادر می‌کنند که نه قانونی است و نه شرعی.

صابری ادامه داد: کجای دین آمده که خانم بدحجاب از خدمات کشوری و حقوق شهروندی محروم باشد، این بدبینی‌هایی که ایجاد می‌کنند نتیجه‌ای جز تفرقه و نفرت به دنبال ندارد.

وی بیان کرد: حجاب فقط با فرهنگ‌سازی درست می‌شود و ذهن خانم باید قبول کند که حجاب برای او مصونیت دارد، قوانین مشوقانه باید وضع شود نه قوانینی که به دنبال تنبیه کردن باشد.

امام جمعه موقت اردستان در خصوص ماجراجویی‌های اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه، خاطرنشان کرد: سالیان سال است که اینان زبانشان به تهدید می چرخد و قلمشان به تحریم، اما هدفی که داشته‌اند محقق نشده و دلیل شکست استکبار و غرب در برابر ایران مقاومت ملت ایران بوده است.

حجت السلام صابری ادامه داد: مسئولان کشوری هم بارها تاکید کرده‌اند که نظام جمهوری اسلامی زیر بار زورگویی‌ها و استکبار غربی‌ها نخواهد رفت.

وی تاکید کرد: از مسئولان شهرستان می‌خواهیم که حل مشکلات مردم دغدغه اولیه آنان باشد، احساس مسئولیت کنند، در بین مردم قرار بگیرند و ارتباط مستقیم با مردم داشته باشند.

امام جمعه موقت اردستان تصریح کرد: برخی از شهروندان نسبت به سد معبر برخی از مغازه‌ها گلایه دارند که چندین بار هم در این خصوص تذکر داده شده، رفع سد معبر با هر ارگان و نهادی که هست وظیفه دارد راه رفت و آمد مردم را باز کند.

صابری خاطرنشان کرد: رفع سد معبر که بر عهده شهرداری است و می‌خواهیم که حتماً پیگیری کنند و تذکر دهند، کسبه شهرستان هم حتماً همکاری داشته باشند.

وی در خصوص مسئله کشتارگاه شهرستان، گفت: دو هفته گذشته در این خصوص تذکر دادیم و از فردای آن روز هم پیگیری‌هایی را انجام دادیم، با مسئولان مربوطه صحبت کردیم و بخش از مشکلات حل شده همچنین بقیه مشکلات هم حل خواهد شد.