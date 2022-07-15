دشمن توان رویارویی با اندیشه مقاومت اسلامی را ندارد

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان این هفته با اشاره به مسئله جهانی غدیر، اظهارداشت: غدیر یک بحث درون دینی نبوده و به همه انسان‌ها مربوط است و بنابراین باید با دید جهانی به آن نگاه شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی دین بحث امامت و ولایت است که حتی امام هادی (ع) نیز در زیارت جامعه کبیره به مجموع مباحث امامت تاکید داشته و اهمیت غدیر در همین زیارت اشاره شده است.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه بر معرفی امام علی (ع) تاکید بسیاری از سوی معصومان شده است، گفت: باید در این مسیر به عنوان یک جامعه اسلامی قدم برداریم که جایگاه امامت و ولایت را به دنیا معرفی کنیم.

مطرح شدن عید غدیر در بُعد جهانی

وی خاطر نشان کرد: در واقع تحت ولایت و امامت است که مابقی دستورات دینی در جای خود باقی می‌ماند و ارزش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام محمودی با بیان اینکه حضرت محمد (ص) پیامبر همه بشریت است و ولایت و جانشینی ایشان هم مسأله‌ای است که مربوط به همه دنیا و بشریت بوده، تصریح کرد: عیدغدیر را باید به صورت بین‌المللی مطرح کنیم و آن را مختص به جامعه شیعی ندانیم کما اینکه علامه امینی در تألیف کتاب الغدیر با این نگاه و با بهره‌گیری از مستندات اهل سنت اقدام کرد.

وی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، ادامه داد: برای پی بردن به مسئله مشورت گرفتن باید به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر اشاره کرد که در این نامه بر ضرورت مشورت گرفتن از کارشناسان دینی و فقها در امور اجرایی تاکید می‌کنند و این همان چیزی است که امروز در قالب شورای نگهبان مطرح است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به سفر بایدن به خاورمیانه و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی، خاطر نشان کرد: در واقع دشمن با این اقدامات و تحرکات در تلاش است که مقابل اندیشه مقاومت شکل گرفته در جهان اسلام بایستد اما نمی‌داند که توان ممانعت از این اندیشه الهی را ندارد.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین در خطبه اول نماز با اشاره به آیات و روایات دینی بر ضرورت انجام واجبات و ترک محرمات و همچنین آمادگی انسان مؤمن برای مرگ و فراهم کردن توشه آخرت تاکید کرد.